Президент Владимир Зеленский совершит первый официальный визит на должности в Брюссель 4-5 июня, чтобы посетить институты Европейского Союза и НАТО. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.
Volodymyras Zelenskis
© Vida Press

"Президент Украины проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО о дальнейших ключевых реформах в Украине", - отметили в ведомстве.

Статьи по теме:
Зеленский позвонил Науседе и поздравил с победой: обсудили положение на востоке Украины  (46)
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины  (5)

У Зеленского запланированы встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными лицами европейских и евроатлантических структур.

По информации "Европейской правды", приглашение Зеленскому во вторник на встрече с главой АП передали генеральный директор Директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльссон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майер-Хартинг.

Украинская правда
Статьи по теме:

Восточному партнерству - десять лет: между Россией и будущим (19)

Инициатива Европейского Союза "Восточное партнёрство"...

ФОТО: Зеленский побывал на передовой украинской армии в Донбассе (7)

Президент Украины Владимир Зеленский совершил...

Шведский эксперт Андерс Ослунд: Россия - это типичная страна, которая начинает большие войны Специально для DELFI (340)

В Москве шведского экономиста, дипломата и старшего...

Президент Украины обратился с призывом к народным депутатам (1)

Президент Владимир Зеленский призвал народных...

Коломойский предложил Зеленскому объявить в Украине дефолт (14)

Олигарх Игорь Коломойский, вернувшийся в Украину после...

Меркель и Зеленский призвали к новым переговорам по урегулированию в Донбассе (5)

Канцлер ФРГ и президент Украины в ходе телефонной...

В мире

Левитс - новый президент Латвии. Что о нем нужно знать? (19)

Эгил Левитс сменит Раймонда Вейониса на посту...

Зеленский подал в Верховную Раду Украины закон об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский подал в...

Бориса Джонсона вызвали в суд, обвинив во лжи о "брексите" (1)

Главный претендент на посту лидера Консервативной...

Саакашвили получил удостоверение на возвращение в Украину

Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской...

Зеленский определился с первым официальным визитом за границу (2)

Президент Владимир Зеленский совершит первый...

TOP новостей

Поразительный рост зарплат: кто в Литве зарабатывает больше всего (19)

Время роста зарплат. В каких секторах зарплаты растут...

Гору Гедиминаса в Литве восстанавливали нелегальные рабочие из Украины и Беларуси (13)

В ходе расследования выяснилось, что в...

Мария Акелан Мария Акелан Мария Акелан

Певица Мария Акелан: Был билет на самолет в один конец, но я осталась в Вильнюсе (2)

Певица Мария Акелан, недавно побывавшая в топах...

Ошибка в подсчете голосов на "Евровидении": исполнитель от Литвы может получить компенсацию (5)

1,5 недели назад во втором полуфинале "Евровидения"...

Аппетиты молодежи в Литве растут: надеются на зарплату в 2000 евро "на руки" (8)

Почти 2/3 молодежи в Литве проходили практику во время...