"До конца пятницы 27-го марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки", – сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что о тех украинцах, которые остались за рубежом, позаботятся дипломатические представительства и украинские громады.

"Ни об одном украинце, который останется за рубежом, никто не забудет. Мы будем постепенно возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте вашего пребывания, а также – уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции", – подчеркнул президент.

Гарант напомнил, что за две недели в Украину вернулись более 80 тысяч украинцев.

"Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей и безопасностью 40 млн граждан внутри страны. Наша обязанность, как государства, заботиться о каждом украинце", – подытожил он.