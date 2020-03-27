"До конца пятницы 27-го марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки", – сообщил глава государства.
Зеленский отметил, что о тех украинцах, которые остались за рубежом, позаботятся дипломатические представительства и украинские громады.
"Ни об одном украинце, который останется за рубежом, никто не забудет. Мы будем постепенно возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте вашего пребывания, а также – уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции", – подчеркнул президент.
Гарант напомнил, что за две недели в Украину вернулись более 80 тысяч украинцев.
"Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей и безопасностью 40 млн граждан внутри страны. Наша обязанность, как государства, заботиться о каждом украинце", – подытожил он.
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