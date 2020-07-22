Правоохранители патрулируют улицы, трассы, автостанции и железнодорожные вокзалы. На въездах в областные центры и выездах из них выставлены мобильные посты. Для выявления взрывных устройств осуществляется проверка документов и поверхностный осмотр подозрительных лиц и транспортных средств, которые по внешним признакам долго не использовались.

На месте захвата заложников в Луцке всю ночь работали криминалисты. "С каждой единицы оружия, с каждой гранаты будут сняты отпечатки пальцев, найдены все волоски, пылинки и следы ДНК для определения возможных сообщников и поиска источников происхождения огнестрела. Впереди большая работа по восстановлению всей картины событий", - написал в Facebook после освобождения заложников замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он также опубликовал фотографии из салона автобуса, где Максим Кривош удерживал людей, и снимки изъятых у него вещей и боеприпасов.

Геращенко также выложил видео "нервного" выстрела террориста во время переговоров с первым замглавы Нацполиции Евгением Ковалем. Пуля прошла "в нескольких десятках сантиметров" от его головы, написал замминистра и предложил представить Коваля к государственной награде "за решительность и смелость, проявленную в ходе переговоров с опасным преступником".

Геращенко назвал правильным решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование Кривоша - опубликовать в соцсетях видеозапись с призывом смотреть фильм 2005 года "Земляне", рассказывающий о жестоком обращении людей с животными. После начала штурма автобуса Зеленский удалил свой пост. Спустя час после публикации из автобуса начали выходить заложники. К автобусу подъехала военная техника, прогремел взрыв и Кривош сдался.

"Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое дорогое, что у нас есть, - это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", - сказал Геращенко в эфире "Сниданка с 1+1".

Сам Зеленский в видеокомментарии, который опубликовала "Украинская правда", сообщил, что преступник начал отпускать заложников после того, как между ними и президентом состоялся телефонный разговор, в ходе которого была достигнута договоренность о взаимном выполнении требований.

"Мы с ним говорили 7-10 минут и договорились, что он сделает первый шаг и отпустит нескольких людей. Я попросил его отпустить беременную женщину, раненого, у нас была такая информация, и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Мы договорились, что он отпустит три человека, и после этого я запишу видео", - сказал президент.

По словам Зеленского, предлагалось провести спецоперацию, но "всегда есть опасность, что могут погибнуть люди". "Я захотел поговорить с этим человеком по телефону и попытаться, чтобы он отпустил людей", - сказал он. Президент рассказал, что террорист пообещал отпустить из автобуса всех заложников через полчаса после того, как видео с призывом смотреть "Землян" появится в соцсетях.

"Примерно так и произошло. 30-40 минут, и он отпустил заложников. И для меня все это очевидно. Это очевидные для меня шаги. Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека то... я с такими принципами живу, жил и буду жить. Результат - все живы", - констатировал Зеленский. Он отметил, что в связи с ситуацией в Луцке была прервана его встреча с президентом Швейцарии. В Telegram-каналах отмечают, что "Земляне" самым популярным документальным фильмом на сервисе "Кинопоиск", поднявшись в рейтинге сразу более чем на 4 тысячи позиций.

Полиция в связи с событиями в Луцке возбудила дело по статье о захвате заложников, а Служба безопасности Украины - по статье "теракт". Кривоша отправят на психиатрическую экспертизу. В захваченном им автобусе находились 13 человек, в том числе беременная женщина, подросток и люди пожилого возраста. Кривош удерживал их около 12 часов, угрожая устроить взрыв, если его требований не выполнят: он хотел, чтобы первые лица Украины публично назвали себя "террористами в законе".

По данным МВД, Максим Кривош - уроженец Оренбургской области России, сменивший гражданство на украинское. Ранее он был дважды судим и отсидел в совокупности 10 лет за совершение ряда тяжких преступлений. В тюрьме он написал книгу "Философия преступника" под псевдонимом Максим Плохой, она была опубликована.

В луцкой типографии "Волынь Полиграф" публикацию объяснили тем, что не увидели в книге ничего запрещенного. "Он к нам звонил из Львова, это был 2014 год, мы еще удивились, почему из Львова. Он сказал, что у нас будет дешевле, потому что обзвонил 10 типографий. Затем он приехал. Мы это вычитали, там не было ничего такого", - рассказала "Громадському" директор типографии.

По данным МВД, у Кривоша были сообщники. Глава ведомства Арсен Аваков сообщил о задержании в Харькове местного жителя, с которым террорист имел деловые контакты. "Там изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку и так дальше", - рассказал министр.

Операцию по задержанию проводили полиция и СБУ. Предполагаемого сообщника удалось обнаружить благодаря почтовой посылке, которую ему отправил Кривош. В ходе обыска у харьковчанина изъяли гранаты Ф-1 и РГД, пистолеты ТТ с глушителем и патроны.