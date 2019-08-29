Соответствующее заявление размещено на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".
"Глава украинского государства положительно оценил позицию участников саммита о невозможности возвращения России в "Группу семи", - говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил Туска за его личную активную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите, в частности за высказанную инициативу по приглашению нашего государства принять участие в следующем саммите G7 в США в 2020 году.
"Со своей стороны Дональд Туск заверил в неизменной позиции ЕС в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в пресс-службе президента.
Напомним:
Страны G7 не достигли консенсуса о возвращении РФ и восстановлении формата "восьмерки".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит президента РФ Владимира Путина как гостя на саммит G7 в США. По его словам, было бы целесообразно вернуть Москву в этот клуб.
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