Соответствующее заявление размещено на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

"Глава украинского государства положительно оценил позицию участников саммита о невозможности возвращения России в "Группу семи", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Туска за его личную активную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите, в частности за высказанную инициативу по приглашению нашего государства принять участие в следующем саммите G7 в США в 2020 году.

"Со своей стороны Дональд Туск заверил в неизменной позиции ЕС в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в пресс-службе президента.

Напомним:

Страны G7 не достигли консенсуса о возвращении РФ и восстановлении формата "восьмерки".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит президента РФ Владимира Путина как гостя на саммит G7 в США. По его словам, было бы целесообразно вернуть Москву в этот клуб.