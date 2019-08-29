Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Дональдом Туском обсудил результаты саммита "Группы семи", который состоялся во Франции на прошлой неделе.
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

Соответствующее заявление размещено на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

"Глава украинского государства положительно оценил позицию участников саммита о невозможности возвращения России в "Группу семи", - говорится в сообщении.

Статьи по теме:
"Пока рано". Лидеры G7 обсуждают, возвращать ли Россию в G8  (39)
Саммит G7 проходит на фоне разногласий между США и Евросоюзом  (2)

Зеленский поблагодарил Туска за его личную активную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите, в частности за высказанную инициативу по приглашению нашего государства принять участие в следующем саммите G7 в США в 2020 году.

"Со своей стороны Дональд Туск заверил в неизменной позиции ЕС в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в пресс-службе президента.

Напомним:

Страны G7 не достигли консенсуса о возвращении РФ и восстановлении формата "восьмерки".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит президента РФ Владимира Путина как гостя на саммит G7 в США. По его словам, было бы целесообразно вернуть Москву в этот клуб.

Украинская правда
Статьи по теме:

Трамп допустил приглашение России на саммит "Большой семерки" в 2020 году (5)

Президент США Дональд Трамп допустил, что он...

В мире

Зеленский обсудил с Туском результаты саммита G7 (2)

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном...

ВОЗ зафиксировала в Европе "драматический рост" распространения кори (1)

По данным Всемирной организации здравоохранения, в...

Меркель и Зеленский готовятся к саммиту в "нормандском формате" (1)

Главы Украины и ФРГ по телефону обсудили ситуацию в...

Большинство жителей Донбасса считают непризнанные "ДНР" и "ЛНР" частью Украины (29)

Большинство жителей украинского региона Донбасс по обе...

Турция проявляет интерес к закупке российских военных самолетов (13)

Россия и Турция обсуждают возможность поставок Анкаре...

TOP новостей

Инфографика. Как отличаются зарплаты в Литве, Латвии, Эстонии и Польше (19)

Жители Литвы "на руки" получают больше, чем латыши, но...

Расследование: как Калининградская область продолжает загрязнять Балтийское море, Куршский залив и Неман (50)

Очистные сооружения Калининградской области...

Литва запретила въезд российскому депутату: бывший кагэбист сеет рознь и представляет угрозу безопасности (33)

Отрицание оккупации Литвы , оправдание ссылок,...

Пострадавший мужчина метался между тремя приемными отделениями: надеюсь вам с этим не придется столкнуться (29)

Молодой мужчина, пострадавший в Паланге , рассказал...

В Литве эмигранты и нежелающие работать граждане используют деньги системы здравоохранения (50)

В социальной сети завязалась дискуссия о системе...