Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира. Видео опубликовано на его странице в Facebook.
V.Zelenskis
© AFP / Scanpix

В записи послания приняли участие религиозные лидеры, среди них не было главы новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания, однако, по информации издания "Лiга.Новости", встреча между ним и Зеленским состоялась.

В ролике снялись среди прочих предстоятели Украинской православной Церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий (Березовский), глава Украинской грекокатолической церкви (УАГКЦ) Святослав, муфтий Крыма Айдер Рустемов, главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф и другие религиозные лидеры мусульман и иудеев Украины.

Все участники ролика высказались за "здоровый диалог" и "переговоры ради решения конфликта".

"Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы — одна страна!", — подвел итог Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что продолжение работы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе входит в его первостепенные задачи на посту президента. При этом он отмечал, что допускает перезагрузку этого процесса.

По мнению Зеленского, сейчас из общего между Россией и Украиной осталась только государственная граница. Так украинский политик прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о том, что у народов двух стран есть много общего.

Зеленский считает, что если Украине вернут контроль над каждым миллиметром (границы) с ее стороны, можно будет снова начать поиски "общего". Он подчеркнул, что поиск компромисса возможен: "После любого "до свидания" непременно наступает "добрый день".

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