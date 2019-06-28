"Я хочу обратиться к президенту России. У нас у всех есть дети, верните детей родителям!" – сказал Зеленский.
Перед тем Зеленский раскритиковал действия министра иностранных дел Павла Климкина. Он с возмущением заявил, что Климкин ответил на ноту России о пленных моряках без консультации с руководством государства.
25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
"Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
25 мая 2019 года Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков.
В Кремле отказываются отпускать моряков, заявляя, что вопрос об их судьбе находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву.
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