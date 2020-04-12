Президент Украины Владимир Зеленский обещал выплатить не менее одного млн долларов украинским ученым, которые изобретут лекарство или вакцину от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном в воскресенье, 12 апреля.
"Открою вам секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство (от коронавируса. - Ред.), то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - сказал Ляшко.
По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы почти 1,8 миллиона, от последствий заражения умерли более 110 тысяч человек. В Украине всего насчитывается почти 2,8 тысячи случаев заражения (плюс 266 за последние сутки), при этом 83 человека скончались от вызванного коронавирусом заболевания.
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