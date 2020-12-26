Также глава государства рассказал о взаимоотношениях с российским лидером Владимиром Путиным и коррупционном скандале с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым. OBOZREVATEL выбрал главные и самые громкие тезисы из интервью украинского лидера для "Фокуса".

Звонки Путину



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Зеленский заверил, что может спокойно позвонить Путину и тот обязательно с ним пообщается. Однако, по словам президента, пока он не видит существенного повода делать это.

"Нет предмета для разговора. Если продолжится задержка со встречей советников (советников лидеров стран "нормандской четверки". — Ред.), то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет скорее остановить войну, я должен с ним общаться", — сказал президент.

Женщин — под мобилизацию?





Президент предположил, как будет развиваться ситуация, если Россия решится на масштабное вторжение в Украину со стороны оккупированного Крыма. По словам главы государства, в таком случае избежать всеобщей мобилизации не удастся, хотя о таком сценарии ему хочется думать в последнюю очередь.

"Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", — высказался глава государства.

Минский "шпагат"

Президент признался, что ему хотелось бы выйти из Минских договоренностей. Но это грозит снятием санкций Европейского союза с Российской Федерации.

"Считаю, что мы из Минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично я бы вышел. Теперь, "сидя в шпагате", надо что-то делать, становиться на ноги, иначе будешь продвигаться вперед слишком медленно", — считает Зеленский.

Вместе с тем, он отметил, что не намерен бездействовать и уже работает над реализацией плана прекращения войны на востоке, отдельные шаги которого начали воплощаться.

Уроки пандемии для системы здравоохранения





По словам главы украинского государства, пандемия коронавируса показала, что реформа здравоохранения в нашей стране якобы оказалась провальной.

"Нам удалось сбить первую волну вируса, но мы точно поняли, что в стране нет системной медицины… История с сокращением больниц. Слава Богу, что у нас такая бюрократия и мы такие менеджеры, которые не успели, в соответствии с планами реформы, закрыть больницы. И все они работают", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что, столкнувшись с таким вызовом, как COVID-19, сначала руководители медицинской системы были вынуждены работать интуитивно. И лишь спустя много бессонных ночей, они смогли выработать четкие дорожные карты.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в нашей стране есть такие люди, которые могут сами купить вакцину. Но по его словам, восемь миллионов доз вакцины от COVID-19 хватит для того, чтобы бесплатно вакцинировать украинцев.

Глава государства отметил, что вакцина от коронавируса бесплатно ему, как президенту, не достанется.

"Такие как я, будем вакцинироваться за свой счет. Это нормально. Подход прост: мы не будем блокировать платную вакцинацию. Это неправильно. Нужно открывать рынок", — сказал глава государства.