Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и родственникам погибших на Донбассе военнослужащих. Об этом говорится в сообщении в Твиттере главы государства.
Volodymyras Zelenskis
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"За последние сутки Украина потеряла двух защитников - солдата Олега Жукова и старшего солдата Эдуарда Лободу. Трудно подобрать слова сочувствия для семей, скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений" - прокомментировал президент.

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Пресс-центр Объединенных сил по состоянию на 7:00 5 июля сообщал об одном погибшем в сутки.

В четверг, 4 июля, в больнице города Курахово от полученных ранений скончался старший солдат Эдуард Лобода.

Украинская правда
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