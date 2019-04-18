Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", которое дал 17 апреля, потому что проиграл журналисту в теннис во время первого тура выборов 31 марта.
На вопрос, подпишет ли он закон о языке, если станет президентом и Верховная Рада наконец примет его во втором чтении, Зеленский ответил: "Во-первых, его надо глубоко изучить. Затем я хочу узнать мнение общества по поводу этого закона".
Как узнать мнение общества, он точно не ответил. По его мнению, для этого не нужен референдум – можно и "онлайн с живыми людьми проговорить", живым общением.
"И я думаю, сама Верховная Рада не знает ответы на какие-то вопросы, которые беспокоят общество. Это как с медицинской реформой. Это точно такая же история", – отметил Зеленский.
"Принимают медицинскую реформу ... Кто вообще спросил у людей, а как мы из села доедем в эту больницу? Потому что теперь скорая помощь не приезжает, а у моего ребенка 39, а даже если 37, и эта бабушка с этой внучкой, у нее сердце останавливается, к ней не едет скорая помощь, потому что у нас такая реформа", – добавил он.
"Это очень важный момент – говорить с людьми. У нас ни Верховная Рада, ни президент, ни премьер-министр не являются акционерами реформ, акционерами этой страны, акционерами Украины. Мы с вами, ну пока я еще не президент, мы все граждане – акционеры Украины. И, пожалуйста, будь добр – со мной все обсуждай", – заявил кандидат.
По его мнению, некоторые реформы проваливаются, потому что нет "контакта с людьми".
"Ребята, сегодня мы хотим этот закон, мы хотим защитить украинский язык, и это нормально, это язык этой страны, это государственный украинский язык", – заявил Зеленский.
"В то время, пока вы принимаете закон, какие-то кучки людей рассказывают: "Вы знаете, что там за закон? Вы знаете, что вам всем нельзя будет говорить на русском или татарском, или польском, где-то на Закарпатье на венгерском". Никто ничего не объясняет. Вы понимаете?", – подчеркнул он.
На вопрос, останутся ли при нем квоты на украинский язык на телевидении и радио, шоумен ответил: "Квоты останутся. Вопрос, какими они должны быть? Даже не так. Там вопрос в регулировании этих квот".
"Там есть хитрость, приложение с этими квотами. В общем: больший процент украинского языка, а дальше – разные языки, потому что там надо давать возможность каждому языку. Потому что у нас реально большое количество людей говорит на русском. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение", – считает Зеленский.
"У нас есть люди, которые говорят и на других языках. Понимаете, здесь большой вопрос с этими квотами. Никто отменять квоты не будет, но есть регулирование...", – добавил он.
Зеленский сказал: "Те люди, которые принимали этот закон, они не совсем телевизионные специалисты, мягко говоря... Я вам объясню как человек, который управляет большим телевизионным бизнесом, большой налогоплательщик".
"Если бы вы снизили налоги для всех телевизионных крупных медиа разных компаний, которые долгие годы делали, в силу отношений в СНГ, материалы на русском языке... Если бы вы пришли и сказали: смотрите, ребята, вот перед вами два фильма. Фильм, который сделан на украинском языке, – налог 10%. Фильм, который делается на русском языке, – оставляем налог, который был", – высказался он.
"Вы считаете, что потребовались бы квоты? Я вам отвечу очень быстро. Через год я как бизнесмен и все крупные телевизионные бизнесмены без закона о квотах, без этих палок, перешли бы в основном на украинский язык и все", – считает шоумен.
Зеленский также против финансирования украинского кинопродукта из бюджета: "Забудьте о государственных деньгах. Это же просто, простите меня, подарки. Что значит государство дает тебе деньги на кино, а ты потом государству не возвращаешь. Почему? Потому что. Это что такое, это государственные деньги, это откуда?".
"Поэтому, когда у тебя такой подход в целом, что мы должны поднять украинскую культуру, украинское кино, это должно быть модным, мы должны с вами делать, давайте с вами мирно и спокойно сговоримся", – сказал он.
"Мне как телевизионщику не нужны государственные дотации, можно было мне просто снизить налог и в этом меня убедить. Я думаю, что в любом вопросе всегда есть этот момент. Говори с обществом, говори с профессионалами и принимай взвешенные решения", – добавил Зеленский.
Он планирует коммуницировать с гражданами через соцсети, развивая идею "электронной страны".
Напомним, сам Зеленский в быту русскоязычен, его телевизионный контент – преимущественно тоже. Интервью "РБК-Украина" Зеленский также дал на русском языке.
Суд в Киеве удовлетворил иск Коломойского о неправомерности приватизации ПриватБанка (5)
Окружной административный суд Киева 18 апреля...
Парламент Греции принял резолюцию о требовании репараций от Германии
Размер репараций парламентская комиссия оценила в 270...
Турчинов: ФСБ и Генштаб РФ должны быть признаны террористическими организациями (5)
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны...
Time второй раз подряд не включил Путина в список самых влиятельных людей (5)
По заключению американского журнала, лидером 2019 года...
TOP новостей
Новейшие президентские рейтинги: ситуация накаляется (79)
Президентская гонка в Литве выходит на финишную...
LIVE / Открытая дискуссия в Шальчининкай: "Президент и национальные меньшинства в Литве: какие ожидания?" Начало дискуссии и трансляции - 18 00 (66)
В мае Литва будет выбирать президента. Почти 14...
Неприглядная статистика: каждый 7 житель Литвы рассчитывает только на пенсионное пособие (22)
15% участников опроса считают, что в старости будут...
А.Ужкальнис. Почему украинцы в Литве - это литовцы (74)
Двойное гражданство нужно, чтобы литовцам было лучше....