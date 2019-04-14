Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим президентом и кандидатом Петром Порошенко на стадион "Олимпийский" в Киеве. До недавнего времени Зеленский находился в Париже. Во время своего выступления Порошенко позвал Зеленского на еще одни дебаты 15 апреля на канеле ICTV.
Volodymyras Zelenskis
© Itar-Tass / Scanpix

Действующий президент произнес вступительную 5-минутную речь и отвечал на вопросы журналистов.

"Я первый политический деятель в Украине, которые передал свой бизнес в доверительную собственность. "Слепой траст" означает, что я не имею право получать информацию, принимать какие-либо решения. Стоит стена, которая отделяет президента Порошенко от собственности", – сказал он на вопрос о совмещении бизнес-деятельности и президентского поста.

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Про контакты с Виктором Медведчуком Порошенко заявил, что встречался с ним как с представителем России исключительно по вопросам об обмене пленными. Ранее журналисты программы "Схемы" обнаружили бизнес-связи президента и кума Владимира Путина, а также узнали, что Медведчук регулярно приезжал в администрацию президента и домой к Петру Порошенко.

Зеленский отказался от дебатов на стадионе 14 апреля, предложив другую дату – 19 апреля. Согласно постановлению Центризбиркома, официальные дебаты должны пройти в студии Общественного телевидения 19 апреля, поэтому дебаты на стадионе будут считаться неофициальными. Таким образом, по-прежнему неясно, смогут ли кандидаты встретиться в одно время в одном месте.

За день до предполагаемых дебатов – 13 апреля – на сайте президента Украины появилось сообщение о предстоящем посещении "Олимпийского". Также была открыта аккредитация для журналистов.

Порошенко и Зеленский накануне поспорили о месте и времени проведения дебатов в прямом эфире телеканала "1+1". Порошенко лично пришел в студию, а Зеленский разговаривал с ним по телефону из Парижа. Президент Украины пригласил своего соперника на дебаты на стадион 14 апреля. Зеленский же сказал, что они ранее договорились на другую дату – 19 апреля, когда должны пройти предусмотренные законом официальные дебаты кандидатов. Зеленский не стал слушать возражения оппонента и повесил трубку.

Шоумен Владимир Зеленский в первом туре значительно опередил Петра Порошенко. После первого тура он записал видео, в котором призвал Порошенко прийти на дебаты на стадион, но не назвал дату. Президент согласился и пригласил Зеленского на "Олимпийский" 14 апреля. Зеленский же настаивает, что имел в виду 19 апреля.

Занявшая третье место в третьем туре выборов Юлия Тимошенко накануне записала обращение к Зеленскому и Порошенко, в котором призвала их не унижать достоинство президентского поста. Именно так, по мнению лидера "Батькивщины", можно охарактеризовать последние события.

Накануне и Зеленского, и Порошенко принял в Париже президент Франции Эммануэль Макрон. Как сообщается, с обоими кандидатами он обсуждал поддержку Украины и пути прекращения конфликта на Донбассе.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

"Настоящее время"
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