6 сентября был опубликован ответ президента. Зеленский считает преждевременной такую инициативу из-за боевых действий на Востоке, военно-политической ситуации и уровня безопасности в государстве. Зеленский поблагодарил авторов петиции и тех, кто ее подписал, а так же пообещал направить на рассмотрение Комиссии по вопросам правовой реформы.
"Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность - человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость совершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а потому не может быть поддержана", – заявил В.Зеленский.
В 2015 году на сайте тогдашнего президента Петра Порошенко была зарегистрирована петиция с требованием легализации свободного оборота оружия, набравшая необходимые 25 тысяч голосов.
Позже Порошенко прокомментировал эту инициативу, где посоветовал желающим носить оружие пойти в военкомат и на фронт.
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