6 сентября был опубликован ответ президента. Зеленский считает преждевременной такую инициативу из-за боевых действий на Востоке, военно-политической ситуации и уровня безопасности в государстве. Зеленский поблагодарил авторов петиции и тех, кто ее подписал, а так же пообещал направить на рассмотрение Комиссии по вопросам правовой реформы.
"Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность - человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость совершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а потому не может быть поддержана", – заявил В.Зеленский.
В 2015 году на сайте тогдашнего президента Петра Порошенко была зарегистрирована петиция с требованием легализации свободного оборота оружия, набравшая необходимые 25 тысяч голосов.
Позже Порошенко прокомментировал эту инициативу, где посоветовал желающим носить оружие пойти в военкомат и на фронт.
В Киеве запустили платформу, где можно посмотреть качество воздуха (1)
В Киеве запустили онлайн-платформу, которая показывает...
Глава Пентагона призывал европейские страны взять на себя финансирование оборонных проектов (1)
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что европейским...
В Конгрессе требуют от Трампа санкций из-за протестов в Москве (7)
Президент США Дональд Трамп должен ввести адресные...
Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе (7)
Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Ему было...
TOP новостей
Адам Михник в Литве: Россия не должна быть империей (63)
Являются ли Россия и Беларусь головной болью для...
Глава МИД Литвы: повесившие табличку Норейке вредят Литве
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
Мрачный прогноз экономиста будущему поколению: нет гарантий, что дети будут жить лучше, чем родители (56)
Заместитель главы Центробанка Литвы , профессор...
За жилье своей мечты жители Литвы денег не жалеют: цены выше, чем в столице (4)
Старая квартира в Неринге или новый дом в Паланге в...
Представитель библиотеки: установка мемориальной доски Норейке согласована не полностью, но доска может остаться (59)
Официальное согласие библиотеки Академии наук Литвы...