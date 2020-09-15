Если власти откажутся от "диалога с народом", то Беларусь "может получить нечто, похожее на Майдан". Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Wiener Zeitung, которое газета разместила на своем сайте в понедельник, 14 сентября.

По словам украинского лидера, белорусский народ "борется за свободу и демократию - без агрессии и насилия". "Для меня важно, чтобы не было кровопролития", - добавил он.

При этом Зеленский оговорился, что пока не видит "символического лидера, вокруг которого народ мог бы сплотиться". "В любом случае, важно, чтобы белорусы сами определяли свое будущее", - указал он, подчеркнув, что ни одно государство не должно вмешиваться во внутренние дела другой страны.

Про посредническую роль Минска

Отвечая на вопрос журналиста о том, изменится ли посредническая роль Минска, которую тот играл для Киева и Москвы, в связи с недавними событиями в республике, Зеленский отметил: "Думаю, было бы разумно подождать, пока ситуация в Беларуси вновь стабилизируется".

Президент Украины напомнил, что переговоры с целью соблюдения минских соглашений по Донбассу продолжаются в онлайн-формате в связи с пандемией. Это же касается и встреч Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе в составе Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

О перспективах замораживания конфликта в Донбассе

Украинский лидер также заявил, что не хотел бы сравнивать Донбасс с Приднестровьем или Абхазией. По его словам, этот регион, где проживают три млн человек, - "намного больше". Зеленский при этом добавил, что в связи с пандемией ситуация там превратилась в настоящую "гуманитарную катастрофу".

Во вторник, 15 сентября, президент Украины впервые после своего избрания посетит с визитом Вену по приглашению главы Австрии Александера Ван дер Беллена. Глава украинского государства встретится с федеральным канцлером Себастьяном Курцем и первым председателем Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой. К визиту приурочено заседание австрийско-украинского экономического круглого стола.