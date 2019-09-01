Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой второй разговор с президентом России Владимиром Путиным, который случился после гибели четырех украинских граждан в Донбассе самым сложным моментом на посту главы государства. Об этом сообщает телеканал ”1+1!”.
Vladimiras Putinas, Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

Зеленский считает, что эта беседа была наиболее сложным моментом в его президентстве.

Как известно, второй разговор между лидерами России и Украины произошел 7 августа.

Ранее Зеленский проинформировал, что его третий разговор с Путиным пройдет в ходе нормандского саммита.

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