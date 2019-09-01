Зеленский считает, что эта беседа была наиболее сложным моментом в его президентстве.
Как известно, второй разговор между лидерами России и Украины произошел 7 августа.
Ранее Зеленский проинформировал, что его третий разговор с Путиным пройдет в ходе нормандского саммита.
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