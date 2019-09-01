Зеленский считает, что эта беседа была наиболее сложным моментом в его президентстве.
Как известно, второй разговор между лидерами России и Украины произошел 7 августа.
Ранее Зеленский проинформировал, что его третий разговор с Путиным пройдет в ходе нормандского саммита.
Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну
Германия не забудет о своей ответственности за...
Зеленский назвал разговор с Путиным самым сложным моментом в президентстве (13)
Президент Украины Владимир Зеленский...
Сегодня исполняется 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии (26)
Сегодня, 31 августа, исполняется 25 лет со дня, когда в...
Хакеры взломали аккаунт в Twitter основателя Twitter Джека Дорси
Взломщики аккаунта главы Twitter воспользовались...
В Сирии пойман "палач Ракки", который, получая пособие от Великобритании, казнил более 100 человек (2)
"Сирийские демократические силы" задержали одного из...
TOP новостей
Город в Литве, где есть работа, но работать хотят не все (49)
"Город, в котором очень сложно найти работников", – так о...
Стоянки для машин предлагают сделать платными во всем Вильнюсе: у жителей есть альтернативы (66)
Расширение зон парковок - это хороший способ...
Призыв к тысячам литовских семей: не забудьте забрать принадлежащие вам деньги (14)
В будущем семьи в Литве ждут большие перемены: говорят...
Синоптик рассказала, что ждет после жаркого лета (3)
Это лето на самом деле было очень жарким, не исключение...
Президент Литвы поздравил Словакию с национальным праздником
Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил...