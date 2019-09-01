Киев выступает за диверсификацию источников энергоснабжения и энергетическое сотрудничество в треугольнике "Польша - США - Украина", заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Варшаве.
„Nord Stream 2“
© Sputnik / Scanpix

Строящийся газопровод "Северный поток - 2" является "неприемлемым и несет угрозы для всей Европы". С таким заявлением президент Украины Владимир Зеленский выступил в ходе совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве в субботу, 31 августа.

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По словам главы государства, Киев выступает за диверсификацию источников энергоснабжения, а также "за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша - США - Украина". Представители трех стран подписали в Варшаве соглашение об укреплении сотрудничества в области энергетики, которое предполагает, в частности, расширение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Польшу, а оттуда - в Украину.

С 2021 года Варшава сможет поставлять Киеву шесть миллиардов кубометров природного газа ежегодно, подчеркнул полпред правительства Польши по стратегической инфраструктуре Петр Наимский.

Критика "Северного потока - 2"

Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Большинство стран - Финляндия, Швеция, Германия, - через территориальные воды которых проходит "Северный поток - 2" - предоставили разрешение на прокладку труб. Дания - последняя страна, которая должна одобрить строительство для своевременного завершения проекта.

США и ряд европейских стран выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок газа из России.

Deutsche Welle
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