Абромавичюс ранее занимал должность главы наблюдательного совета госконцерна. От этих полномочий украинский президент его освободил также 30 августа.

Перед назначением нового руководителя "Укроборонпрома" Зеленский подписал указ об увольнении предыдущего главы концерна Павла Букина.

Абромавичюс заявлял, что Букин должен быть уволен, поскольку он "недостаточно эффективен".

Букин возглавлял "Укроборонпром" с февраля 2018 года. В феврале – марте 2019 года программа "Наші гроші" обнародовала расследование о хищениях в оборонном секторе Украины. По данным журналистов, фигуранты схемы заработали минимум 250 млн грн во время войны на Донбассе. В программе говорилось, что участники группы посредством фирм-прокладок скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два – четыре раза дороже перепродавали их заводам "Укроборонпрома". Согласно расследованию, Букин входил в число участников схемы.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в расследованиях, начатых после выхода программы, фигурирует 10 предприятий, которые входят в структуру "Укроборонпрома", убытки составляют около 1 млрд грн.