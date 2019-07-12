Президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать введение люстрации (освобождение государственных служб от людей с "нежелательными" политическими взглядами — Ред.) для занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Об этом сам Зеленский сообщил в четверг, 11 июля, в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. Люстрация может распространиться на президента, депутатов Верховной рады, членов правительства, генерального прокурора, глав и секретарей Службы безопасности Украины и ряд других высокопоставленных чиновников и руководителей оборонных предприятий.
Зеленский добавил, что разработанный законопроект о люстрации — "общественная оценка деятельности занимавших высшие госдолжности чиновников", и выразил уверенность в том, что их деятельность получит также справедливую юридическую оценку. Пока законопроект не зарегистрирован на сайте Верховной рады.
По просьбе DW решение Зеленского прокомментировал эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Вильфрид Йильге. "Конечно, хорошо, что Зеленский заботится о том, чтобы проверить честность и чистоту государственной администрации — ведь речь идет об антикоррупционной борьбе. Однако мне это кажется очень популистской мерой", — заявил он. Эксперт предположил, что команда Зеленского хочет "нарисовать черно-белую картину между эпохой [экс-президента Украины Петра] Порошенко и новым временем — Зеленского". Это в свою очередь представляет собой проблему, потому что "Зеленский своим популизмом разрушает доверие к государственным институтам и обобщает деятельность всех без исключения чиновников и министров, в том числе тех, кто во времена Порошенко проделал хорошую работу", — полагает эксперт.
Андрея Малахова и Марию Ситтель внесли в базу данных "Миротворца" (1)
Телемост между РФ и Украиной был показан телеканалом...
Меркель назвала участников покушения на Гитлера примером для противников правых экстремистов
Незадолго до 75-й годовщины операции "Валькирия" канцлер...
В Новой Зеландии впервые выкупили оружие у населения
После терактов в мечетях Крайстчёрча в Новой Зеландии...
Сотни мигрантов-нелегалов оккупировали парижский Пантеон (2)
Мигранты требовали предоставления им видов на...
Конгрессмены хотят помешать Трампу начать войну с Ираном
Палата представителей Конгресса США приняла поправку,...
TOP новостей
Привычки отдыхающих в Паланге меняются, но они все еще не ценят то, что привлекает иностранцев (16)
Паланга , которая в былые времена славилась...
Линкявичюс: планы России в связи с празднованием взятия Вильнюса и Каунаса – неприемлемы (133)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал...
Финал праздника Науседы: праздничный пир и таинственное прощание Грибаускайте (93)
Даля Грибаускайте , которая 10 лет была президентом...
Власти Литвы выплатами будут поощрять усыновление детей старшего возраста (1)
Со следующего года жители Литвы , которые усыновили...
Банк Revolut оборудует в Вильнюсе новый офис (5)
Банк Revolut Bank , который обосновывается в Литве ,...