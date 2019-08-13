Детали: Указ вносит изменения в действующий порядок подачи заявлений для получения украинского гражданства.
В указе упоминаются иностранцы или лица без гражданства, которые принимали участие в защите Украины, и россияне, подвергшиеся политическим преследованиям.
В частности, предусмотрено, что такие лица должны подать декларацию об отказе от предыдущего гражданства.
Позже в Офисе президента уточнили, что президент осовободил преследуемых россиян и иностранных защитников Украины от необходимости подать обязательства прекратить иностранное гражданство.
Также Зеленский поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который должен упростить получение гражданства Украины россиянами под преследованием и иностранными военными.
Кроме того, в трехмесячный срок правительство должно разработать законопроект о предоставлении убежища.
Президент поручил Кабминету министров "обеспечить оптимизацию процесса рассмотрения заявлений граждан Российской Федерации о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, и принятия в установленном порядке соответствующих решений".
Слжбу безопасности должна проверить соблюдение Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями требования закона в сфере гражданства.
Что было раньше: 27 июня Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. 18 июля, по указу президента, паспорт получили еще 9 иностранных бойцов.
Передыстория:
- 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов украинского востока.
- Согласно указу, рассмотрение заявлений о принятии в гражданство РФ жителей оккупированного Донбасса осуществляется в срок до 3 месяцев со дня подачи заявления и необходимого перечня документов.
- Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это "паспортным" этапом оккупации Донбасса и призвал жителей оккупированных территорий не вступать в гражданство РФ.
- Петр Порошенко заявил, что незаконная выдача паспортов РФ жителям оккупированной части Донбасса – это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России там.
- У Зеленского заявили, что выдачей паспортов РФ в ОРДЛО Россия признала свою ответственность как государства-оккупанта.
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