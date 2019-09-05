Окончательно, правда, принят только один из них - об отмене депутатской неприкосновенности: его еще два года внес в парламент тогдашний президент Петр Порошенко.

Остальные - их автором был уже президент Владимир Зеленский, который внес их в парламент в первый же день его работы - направлены на экспертизу в Конституционный суд.

На поточной сессии, до конца января следующего года, за них нужно будет проголосовать простым большинством голосов депутатов, а на следующей - окончательно утвердить голосованием 300 депутатов.

Судьба проектов Зеленского, в принципе, была предрешена еще до голосования. За направление их в Конституционный суд нужны были голоса 226 депутатов из 450, а президентская фракция "Слуга народа" насчитывает в своих рядах аж 254 штыка. Получить поддержку двух третей Рады в следующем году команде президента будет уже значительно сложнее.

Volodymyras Zelenskis Aukščiausioje Radoje © Itar-Tass / Scanpix

Тем не менее, по поводу некоторых из этих проектов в зале Рады развернулась жаркая дискуссия.

Даже сам факт внесения Зеленским сразу семи проектов конституционных изменений и их рассмотрение до позднего вечера вторника для сторонников президента было показателем высокой активности и решительности новой власти, их оппоненты же называли предложения президента несистемным законодательным спамом.

"У меня предложения к тем, кто поддерживает эти проекты: перечитайте их еще раз. Я не уверен, что вы даже поймете, о чем речь, а если поймете, то спросите себя: стоит ли делать из Библии комикс, это немного другой жанр", - жестко прокомментировал конституционный день Рады депутат от партии "Голос", а в недавнем прошлом один из лучших политических журналистов Украины Сергей Рахманин.

А спешка с принятием этих документов дала противникам новой власти основания обвинять соратников Зеленского в процедурных нарушениях, которые позднее могут привести к отмене принятых во вторник решений.

Би-би-си предлагает своим читателям короткий обзор всех конституционных изменений, рассмотренных Радой, и того, за что именно критиковали начинания Зеленского его противники.

Снятая неприкосновенность





В чем суть проекта: из текста конституции убирается абзац о том, что депутат парламента не может быть задержан, арестован или привлечен к уголовной ответственности без разрешения Рады.

Аргументы Зеленского:

Отмена депутатской неприкосновенности была одним из фундаментальных предвыборных обещаний Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа". Президент Украины лично представлял этот законопроект на заседании парламента.

"Украинские депутаты сделали действительно гениальное открытие, они изобрели вечный двигатель политической жизни. Работает очень просто: сначала кандидаты в депутаты обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосование, потом народ забывает, а на следующих выборах кандидатам опять есть что обещать. Этому гаджету время отправиться на свалку истории", - говорил президент.

Дискуссия о снятии неприкосновенности с депутатов Рады имеет на Украине многолетнюю историю. В 2000 году этот вопрос даже был предметом всеукраинского референдума: за снятие тогда высказались около 90% его участников, однако реализовать результаты плебисцита с той поры так и не удалось.

"Снятие неприкосновенности поддерживает сейчас 90% граждан Украины, и я очень не советую вам проверять достоверность этой цифры вживую и смотреть, сколько именно из них завтра придет под стены Верховной Рады", - обращался Зеленский к потенциальным противникам этого проекта.

Апрельский соцопрос Киевского международного института социологии показал, что более трети украинцев считали отмену депутатской неприкосновенности приоритетной задачей новой власти.

Что говорит оппозиция:

Не поддержала эти изменения в конституцию только пророссийская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". Здесь утверждали, что могли бы проголосовать за снятие неприкосновенности с депутатов только в случае, если бы одновременно иммунитета лишался президент страны.

Впрочем, в зале звучали и другие опасения относительно этого вопроса.

Учитывая несовершенство правоохранительной системы Украины, некоторые депутаты говорили, что полное снятие неприкосновенности с парламентариев может привести к политическим преследованиям противников власти в будущем.

Вспоминали они и о роли, которую неприкосновенность сыграла в критические моменты истории Украины.

"К сожалению, искушения приватизировать парламент были фактически у всех бывших президентов Украины. И в условиях скатывания к диктатуре 2004 и 2014 годов депутатская неприкосновенность позволяла оппозиционным депутатам спасать жизни активистов, предоставлять необходимую помощь незаконно задержанным, вытаскивать их из казематов, создавать живые кордоны между гражданами и "Беркутом", - говорил депутат Тарас Батенко.

Меньше депутатов





В чем суть проекта: уменьшить количество депутатов Рады с 450 до 300 и закрепить в конституции пропорциональную систему их выборов (сейчас - смешанная). Кроме того, в числе требований для избрания депутатом парламента фиксируется владение государственным языком.

Аргументы Зеленского:

"Если выйти на улицу и спросить у граждан Украины, согласны ли они с тем, что в Украине 450 депутатов это слишком много, мы услышим 90, а может и 100 процентов ответов, что да, 450 депутатов - это слишком много", - говорил с парламентской трибуны представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.

Он добавлял: в 1996 году, когда в конституции закрепили норму о численности парламента, население Украины составляло около 50 миллионов человек, а сейчас - непонятно сколько, ведь переписи на Украине не проводились с 2001 года, - но точно меньше. Вот и получается, что и число депутатов стоит уменьшить.

Избавиться от депутатов-одномандатников у Зеленского планировали еще перед недавними парламентскими выборами, но тогда для таких изменений в закон о выборах не хватило голосов.

Что говорит оппозиция:

"А у меня простой вопрос: почему 300? Это 300 спартанцев, или у вас другие ассоциации?" - обращался к выступающему внефракционный Дмитрий Лубинец.

"Вы выйдите на улицу и спросите: вам скажут, что 50 (депутатов) - это много. Так давайте, может, парламент сократим, зачем он нужен? Это вам тоже скажет на улице немалое количество людей", - продолжал он.

"Нам говорят, что цель (уменьшения количества депутатов) - экономия государственных денег. Но есть способ намного проще: давайте снизим наши депутатские зарплаты… Сделать две минималки, и мы сегодня в три раза уменьшим расходы на депутатов и не надо Конституцию менять под ваши идеальные предложения. Очередной пример банального дешевого популизма", - вторил ему Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности", предложивший к тому же уменьшить количество депутатов до 95, "чтобы уже был полный 95-й квартал здесь".

Прогнозируемое возмущение депутатов-одномандатников вызвало предложение закрепить в Конституции чисто пропорциональную избирательную систему. Антон Яценко, избранный в Черкасской области, даже предложил вынести этот вопрос на референдум: нужно, мол, уважать и мнение людей, которые выбирали депутатов-одномандатников.

Предложение отказаться от мажоритарной составляющей выборов критиковали не только одномандатники.

"Вот сегодня говорили, что введение пропорциональной системы выборов - это предотвращение коррупции. Я хочу напомнить, что в истории Украины была закрытая пропорциональная система, когда места в списке партий покупались не дешевле, чем покупались округа", - говорил Ярослав Юрчишин, избранный от списка партии Святослава Вакарчука "Голос".

Депутатские прогулы





В чем суть проекта: разрешить лишать депутата Рады мандата за систематические прогулы заседаний парламента или его комитетов или за голосование вместо другого парламентария.

Аргументы Зеленского:

"Если наши депутаты представляют избирателей, которые могут быть уволены с работы за прогул на протяжении очень короткого времени, а депутаты месяцами не работают в парламенте, то это позор для таких депутатов", - говорил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Действительно, в последние месяцы работы предыдущего парламента проблема явки депутатов стояла в нем очень серьезно. По средам и пятницам, когда, как правило, в Раде не проводилось никаких важных голосований, телезрители могли наблюдать пустой зал парламента.

С "кнопкодавством" - так на Украине называют практику голосования депутатами за отсутствующих коллег - обещали бороться в каждом созыве парламента, но ситуация не менялась, и не предусмотренное Конституцией голосование "за себя и за того парня" возвращалось.

Ранее представители команды Зеленского утверждали, что собираются ввести за "кнопкодавство" крупные штрафы. Теперь же, видимо, ситуация поменялась, и за это прегрешение решили ввести даже более радикальное наказание - лишение мандата.

Что говорит оппозиция:

Депутаты не особо критиковали этот проект конституционных изменений: разве что некоторые подозревали, что подобные новшества могут привести к неким политическим интригам и "подставам".

"Да я сам видел, как масса людей абсолютно как-то случайно голосовали не за себя", - утверждал Михаил Папиев из "Оппозиционного блока - За жизнь".

А Юрий Камельчук, одномандатник, избранный в Львовской области, предложил отдельно прописать в Конституции возможность отзыва избирателями депутата, если он слишком мало времени проводит в своем родном округе.

Народная инициатива





В чем суть проекта: предоставить право законодательной инициативы народу. Как именно народ сможет вносить законопроекты в Раду непонятно: это должен определить специальный еще не разработанный закон.

Аргументы Зеленского:

Увеличить роль народа в управлении государством - одно из ключевых предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Подобные положения имеются в ряде западных демократических стран, указывали сторонники Зеленского. В конце концов, говорили соратники президента, ведь именно народ по Конституции является главным источником власти на Украине.

"Наш народ довольно мудрый, и он показывал это неоднократно, в самые трудные ситуации нашей истории", - утверждал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Что говорит оппозиция:

"[Этот законопроект] замешан на жестком популизме", - констатировал во время обсуждения в зале парламента депутат от фракции "Голос" Святослава Вакарчука Олег Макаров.

Были к этому документу и другие, более конкретные замечания. Депутаты обращали внимание на то, что в предложении президента не указывается, сколько именно граждан Украины могут инициировать какой-либо законопроект и какой именно будет процедура внесения такого документа на рассмотрение парламента.

"Подобные инициативы напоминают истории из 90-х о таксисте, который на вопрос, куда едем и за сколько, отвечает: "Ты садись, а там посмотрим". Законопроект такого уровня обязан иметь конкретику об основаниях такого права, субъекта такого права, механизма его реализации", - говорил Ростислав Павленко из фракции "Европейская солидарность".

Сомневались депутаты и в том, что в нынешней Украине люди элементарно готовы быть субъектами законодательной инициативы: у большинства украинцев, дескать, совершенно другие потребности.

"Я прошу вас лично приехать на Луганщину и посмотреть, как там живут люди, проехаться по тем дорогам. Что эти люди могут сегодня написать, какой законопроект? Им нужна сегодня вода, электроэнергия, нормальная жизнь на той территории", - возмущался депутат-одномандатник из прифронтовой Луганской области Сергей Шахов.

Но главная претензия депутатов сводилась к тому, что под благовидным предлогом - при помощи специального закона, которым будет описываться процедура законодательной инициативы - команда Зеленского желает отобрать право законодательной инициативы у отдельных депутатов.

Новые полномочия





В чем суть проекта: предлагается закрепить в конституции право президента создавать независимые регуляторные органы, а также назначать и отправлять в отставку руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

Аргументы Зеленского:

Сторонники этого закона говорили, что речь идет о технических правках: НАБУ и ДБР появились на Украине значительно позже, чем была принята конституция, и роль президента в формировании этих органов нужно формально закрепить.

Что говорит оппозиция:

Противники этих изменений утверждали, что в конституции нужно предусмотреть независимые конкурсы, которые должны определять самых достойных кандидатов, которых затем будет назначать в НАБУ и ГБР президент - иначе независимость этих органов окажется под вопросом.

Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности" говорил, что такие изменения в конституцию существенно расширяют права президента.

"Мне кажется, Владимир Александрович (Зеленский) перепутал свое имя: ему кажется, что он стал Владимиром Владимировичем, а нам не нужен Владимир Владимирович", - под возмущенный гул зала говорил он.

Адвокатская монополия





В чем суть проекта: из текста конституции убирается абзац о том, что представлять любого человека в суде может исключительно обладатель лицензии адвоката.

Аргументы Зеленского:

Это положение появилось в украинском законодательстве сравнительно недавно, и, говорили сторонники его отмены, уже привело к удорожанию услуг адвокатов.

Кроме того, оно забирало возможность у лица защищать самого себя в суде - даже в случае, если у него есть юридическое образование.

"Логика: будет больше конкуренции, цены будут ниже, юристы, просто получившие дипломы юридических вузов, смогут представлять людей по любым направлениям, кроме уголовных процессов в судах", - говорил внефракционный депутат Дмитрий Лубинец.

Что говорит оппозиция:

Депутаты отнеслись к этому проекту конституционных изменений, в общем, благосклонно, но некоторые из них обращали внимание, что на следующий год в бюджете заложен миллиард гривен (примерно 250 млн рублей или 40 млн долларов) на бесплатную правовую помощь для тех, кто не может позволить себе нанять адвоката.

Депутаты от "Европейской солидарности" Петра Порошенко подчеркивали: этот институт должен продолжать действовать даже после внесения изменений в конституцию.

Уполномоченные парламента





В чем суть проекта: предоставить парламенту право назначать уполномоченных, которые следили бы за соблюдением законов и Конституции в различных сферах жизни общества.

Аргументы Зеленского:

Сторонники принятия этого проекта говорят, что Украине необходимо усилить функцию парламентского контроля. В речи представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского речь шла о том, что внесения этих изменений в Конституцию на Украине могут появиться, например, Уполномоченный Верховной Рады по правам военнослужащих, по защите персональных данных, по доступу к информации и так далее.

Что говорит оппозиция:

Алену Шкрум из фракции "Батькивщина" волновало: не случится ли так, что на должности таких уполномоченных будут назначаться депутаты Рады - с учетом, что единоличным большинством в парламенте обладает пропрезидентская фракция "Слуга народа" это бы привело к монопольному влиянию власти на этих людей.

Некоторые депутаты даже называли этих уполномоченных "смотрящими", которые лишат контрольных функций парламентские комитеты.

Другие депутаты вообще ставили вопрос о целесообразности учреждения института любых новых уполномоченных.

"У нас единственным гарантом соблюдения конституции является президент. Представьте себе, через такие изменения в Конституцию мы плодим маленьких гарантиков. Зачем это делается?" - вопрошал Руслан Князевич из "Европейской солидарности".

"У меня возникает простой вопрос. Комитетов нужно, чтобы стало меньше, министерств - чтобы стало меньше, депутатов - чтобы стало меньше. А уполномоченных Верховной Рады по разным сферам - стало больше", - иронизировал внефракционный Дмитрий Лубинец.

Дополнительные органы





В чем суть проекта: дать право Верховной Раде создавать собственные консультативно-совещательные органы.

Аргументы Зеленского:

Сторонники принятия этого проекта говорят, что его принятие позволит создать так называемую Кодификационную комиссию, которая бы упорядочила беспорядок, творящийся в массиве украинского законодательства, и отменила бы "мертвые" законы. При необходимости парламент мог бы создавать и другие органы, обеспечивающие его деятельность, говорят соратники Зеленского, однако о каких именно органах идет речь, они пока не уточняют.

Что говорит оппозиция:

Противники этого законопроекта утверждали, что парламенту хватает и его нынешних органов - аппарата и комитетов для того, чтобы эффективно выполнять свои полномочия, а создание новых органов ведет только к лишним бюджетным расходам.

"Это вопрос о том, что солнце встает утром: есть аппарат Рады, в его рамках можно создавать любые дополнительные подразделения", - говорил Ростислав Павленко из фракции "Европейская солидарность".

"Мы рассматриваем законодательный спам, который не имеет никакого смысла. Мы занимаемся пиаром, потому что пиар рулит. Я понимаю, что нужно показать огромную трудоспособность правящей партией, которая заставила всех работать в 20:12 вместо того, чтобы завтра провести нормальное заседание в 10 утра", - вторила ему коллега по фракции Виктория Сюмар.

В конце концов, этот вопрос, как и все предыдущие, был утвержден Радой, а депутаты разошлись после десяти часов работы. Продолжит работу Рада на следующей неделе, и, если верить представителям "Слуги народа", парламент собирается принимать законы в таком же "турбо-режиме", по несколько десятков в день.