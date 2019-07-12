"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - цитирует Пескова РИА Новости.

"Обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате, - сказал Песков. - Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - добавил он.

Пресс-служба Зеленского подтвердила факт телефонного разговора с Путиным. "Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков", - отметили в пресс-службе главы украинского государства (цитата по Интерфакс-Украина).

Двадцать четыре украинских моряка с военных кораблей "Бердянск" и "Никополь" и вспомогательного судна "Яни-Капу" были задержаны российскими властями вблизи Керченского пролива 25 ноября прошлого года. В России они обвиняются в незаконном пересечении границы.

Также президенты двух стран обсудили вопрос о возвращении других украинских граждан, находящихся в заключении в России, сообщили в пресс-службе Зеленского.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине в апреле. В отличие от лидеров других стран, Путин не поздравлял его с избранием. Российские президент говорил, что в Москве хотят дождаться результатов работы Зеленского.

С тех пор и до сегодняшнего дня Путин и Зеленский не встречались, не говорили по телефону и не писали друг другу письма. В начале июня Путин так отозвался о новом украинском президенте: "Я не знаю этого человека, он хороший специалист в той области, в которой работал до этого, - хороший актер. Но одно дело кого-то играть, другое дело быть кем-то".

"Надо поговорить?"

В понедельник, 8 июля, Зеленский выступил с видеообращением в "Фейсбуке", поводом для которого стала попытка провести телемост между Москвой и Киевом. Он раскритиковал эту идею, а в качестве альтернативы предложил провести переговоры с Путиным в Минске.

"А теперь хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске", - сказал он.

В четверг, 11 июля, инициативу Зеленского прокомментировал Путин. Он отвечал на вопросы журналистов о его реакции на предложение провести встречу с участием лидеров Франции, ФРГ, США и Великобритании.

"Мы никогда не отказывались ни от oдного из предложенных форматов, в том числе от раcширения нормандского формата, - сказал Путин. - Но, во-первых, этот нoрмандский формат и встречи на высшем уровне должны быть хорошо пoдготовлены, это очевидная вещь".

"Во-вторых, более или менее о чем-то можнo будет говорить после окончательного формирования нoвого правительства Украины и проведения выбoров в парламент страны, - добавил Путин. - В-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники предложенного фoрмата".

США не являются участниками нормандского процесса, напоминал ранее Песков. Путин в свою очередь напомнил в четверг, что британский премьер Тереза Мэй "вскоре прекращает работу". Выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля.

В пятницу, 12 июля, в Париже пройдет встреча советников глав государств и правительств нормандского формата. С российской стороны в ней примет участие помощник президента Владислав Сурков, который в Кремле отвечает за Донбасс, контроль над частью территорий которого потеряла Украина.