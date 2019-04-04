Кандидат в президенты Владимир Зеленский записал обращение, в котором вызвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты. Обращение было опубликовано в официальной группе "Команда Зеленского" в Facebook.
Volodymyras Zelenskis
© Stopkadras

"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу отморожусь, спрячусь. Нет. Я это не вы в 2014 году (тогда Порошенко не стал дебатировать с Юлией Тимошенко - ред.)", - сказал он, озвучив при этом ряд условий.

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"Жду вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать. Кандидаты должны обязательно пройти экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Стране нужен здоровый президент", - приводит слова Зеленского.

Он также хочет, чтобы в знак уважения к трети граждан Украины Порошенко публично сказал, что "дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малоросом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским".

"Даю вам 24 часа. Думай-те", - сказал Зеленский.

В то же время в группе команды Зеленского появился счетчик обратного отсчета, который отсчитывает 24 часа.

Зеленский хочет дебатировать на Олимпийском. Порошенко ответил: "Стадион так стадион"
© AP / Scanpix

Как сообщает "УНИАН", кандидат в президенты Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский". Об этом он известил своего оппонента в видеообращении, опубликованном 4 апреля ночью на странице в Facebook.

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Такие уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - отметил Порошенко.

Ранее, 1 апреля, Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила победителей первого тура выборов президента для участия в теледебатах.


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