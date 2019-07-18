Президент Украины поручил МИД разработать механизм предоставления гражданства украинцам из "дружественных стран" и тем, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих странах.
Vladimiras Putinas, Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из "дружественных стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины". Об этом сообщается в среду, 17 июля, на странице Facebook президентского офиса.

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Также МИД Украины поручено разработать "механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах". Как следует из текста сообщения, эти меры предприняты в ответ на решение президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям всего Донбасса.

Известие о соответствующем указе Путина в офисе Зеленского встретили "с грустью и негодованием"."Считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало", — подчеркивается в опубликованном сообщении.

Ранее в тот же день сообщалось, что, в соответствии с новым указом Путина, на получение гражданства РФ в упрощенном порядке отныне могут претендовать не только те украинцы, которые проживали на территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР", но и жители районов Донбасса, подконтрольных Киеву.

24 апреля Путин подписал указ, позволяющий получать российское гражданство в упрощенном порядке жителям "ДНР" и "ЛНР". По состоянию на 17 июля, российские паспорта получили около 10 000 жителей самопровозглашенных республик.

Deutsche Welle
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