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Первый в 2020-м саммит лидеров стран "нормандской четверки" может пройти после встречи советников, заявил президент Украины. Он назвал основным вопросом вероятного саммита сохранение режима прекращения огня.
Zelenskis
Zelenskis
© AFP / Scanpix

Владимир Зеленский допускает скорую встречу лидеров Германии, Франции, России и Украины в "нормандском формате". "Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров", - заявил украинский президент на совместной с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом пресс-конференции в Вене во вторник, 15 сентября.

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По словам Зеленского, все четверо лидеров "подтвердили готовность" к встрече. При этом неназванный собеседник "Интерфакса" считает, что о сроках проведения саммита говорить преждевременно, а предпосылки для такой встречи отсутствуют.

Сохранение режима прекращения огня на линии разграничения в Донбассе должно стать ключевым вопросом саммита, подчеркнул президент Украины. Официальный Киев не верит в отсутствие провокаций, добавил он.

Лидеры ФРГ, Франции, России и Украины в последний раз встречались в рамках "нормандского формата" в декабре 2019 года в Париже. На основании решений парижского саммита Киев и самопровозглашенные "республики" Донбасса несколько раз обменялись пленными. По оценке ООН, с начала конфликта на востоке Украины весной 2014 года погибли свыше 13 тысяч человек.

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Deutsche Welle
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