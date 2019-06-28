Соответствующий указ №466/2019 размещен на сайте главы государства, сообщает пресс-служба президента.
Согласно документу, в гражданство Украины будут приняты "лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины", а именно Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов и Леван Хуцишвили.
Кроме того Арсланбек Каримов и Юлия Толопа будут приняты в гражданство Украины "как лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной".
"Президент заверил, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства Украины лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке", - говорится в сообщении АП.
"Отныне со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы", - добавил президент, сообщает пресс-служба.
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