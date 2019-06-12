Экс-министра экономического развития Айвараса Абромавичюса назначили членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №402 от 12 июня.
Volodymyras Zelenskis ir Aivaras Abromavičius
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Назначить Абромавичюса Айвараса членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" (по согласованию)", - говорится в указе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кроме того, указом Зеленский исключил из предыдущего указа абзацы о назначении членов наблюдательного совета Ярослава Скалько и Игоря Черкасского y связи с истечением срока полномочий.

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В 2018 году экс-президент Петр Порошенко назначил на должность председателя наблюдательного совета "Укроборонпрома" ректора КПИ им. Сикорского Михаила Згуровского.

В конце 2018 рода журналисты обнародовали большое расследование о хищении в оборонке, в частности в "Укроборонпроме", к которым был причастен заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. В тот же день Гладковского уволили, а Порошенко обещал международный аудит концерна.

По данным концерна, наблюдательный совет является высшим органом управления "Укроборонпрома", в его полномочия входит утверждение стратегии развития и направлений деятельности концерна, осуществление контроля за выполнением концерном и его участниками возложенных на них задач, утверждение направлений деятельности концерна, определение инвестиционной политики.

Также наблюдательный совет контролирует эффективное использование и сохранение объектов госсобственности, осуществления финансово-хозяйственной деятельности концерна.

23 мая Абромавичюс заявил, что обсуждал с президентом Зеленским свое возможное назначение.

По его словам, он хотел бы работать в правительстве или на госпредприятии, но не в АП или парламенте.

Абромавичюса лично пригласил в команду президент Петр Порошенко. Он предоставил ему украинское гражданство и обратился к фракции "Солидарность" с предложением выдвинуть его на должность министра экономического развития и торговли.

В феврале 2016 года министр экономики Абромавичюс заявил о своей отставке. Когда у него спросили о причинах, он сказал, что не хочет, чтобы на него давили отдельные политики. В частности, тогда прозвучала фамилия Кононенко.

Последний, по словам министра, против его воли пытался назначить заместителем Андрея Пасишника. В СМИ попали скрин-шоты переписки Абромавичюса и Пасишника. "Меня приглашал к себе Кононенко. Сказал, что с премьером они согласовали", - написал Пасишник Абромавичюсу.

В 2019 Абромавичюс работал в команде кандидата в президенты Владимира Зеленского в качестве советника и эксперта.

Украинская правда
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