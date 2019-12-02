Украина никогда не согласится на выборы в Донбассе, пока оттуда не выведены "нелегальные вооруженные формирования", заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Spiegel, опубликованному в понедельник, 2 декабря. Он считает, что выборы должны пройти по украинским законам, которые исключают возможность их проведения в присутствии вооруженных (групп.- Ред.). Все украинские партии должны иметь доступ в регион, а также наблюдатели, ОБСЕ, центральная избирательная комиссия. Если там будут вооруженные группы, ни одна партия туда не поедет, сказал Зеленский.

По его словам, минские соглашения предусматривают сначала выборы, а потом контроль над границей, с чем он совершенно не согласен. Позиция украинцев прямо противоположная, и это противоречие с минскими соглашениями необходимо обсудить, заявил президент.

Вопрос о восстановлении контроля Украиной границы с РФ в Донбассе Зеленский назвал самым сложным и выразил сомнение, что до его обсуждения очередь дойдет на саммите в "нормандском формате" 9 декабря, на котором он впервые встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава украинского государства охладил надежды на значительное смягчение конфликта с Россией и заметил, что сконцентрируется на вопросах обмена пленными и прекращения огня в Донбассе.

Зеленский о "Северном потоке -2"

Коснувшись перспектив транзита российского газа через Украину в Европу, Зеленский заявил, что строительство газопровода "Северный поток - 2" значительно ослабило позиции Киева на переговорах. По словам украинского президента, европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, но он с этим не согласен. Однако если "европейцы помогут заключить новый договор о транзите газа, и Россия не будет этому препятствовать, то у аргумента Европы появится подтверждение, что "Северный поток-2" - не политический проект", сказал президент Украины.

Зеленский опроверг наличие договоренности с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг наличие договоренности Дональдом Трампом о расследовании в отношении кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. "Я не разговаривал с президентом США по принципу "я тебе, а ты мне"", - сказал Зеленский.

Зеленский пожаловался на то, что "Украинагейт" в США нанес ущерб имиджу его страны. Когда в США говорят, что Украина коррумпирована, то это очень жесткий сигнал для всего мира – для Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европы, сказал украинский политик. "Мне хотелось бы, чтобы Соединенные Штаты поняли - речь идет о совсем другой стране, мы совсем другие люди", - отметил Зеленский.

Президента США Дональда Трампа подозревают в том, что во время телефонной беседы с президентом Украины в июле текущего года он пытался вынудить его начать расследование против вероятного соперника Трампа на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления якобы использовались возможное приглашение Зеленского с визитом в США и военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов.