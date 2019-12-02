Украина не ожидает прорыва на встрече в "нормандском формате", сконцентрируется на обмене пленными и прекращении огня в Донбассе, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Spiegel.
Volodymyras Zelenskis
© DELFI / Domantas Pipas

Украина никогда не согласится на выборы в Донбассе, пока оттуда не выведены "нелегальные вооруженные формирования", заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Spiegel, опубликованному в понедельник, 2 декабря. Он считает, что выборы должны пройти по украинским законам, которые исключают возможность их проведения в присутствии вооруженных (групп.- Ред.). Все украинские партии должны иметь доступ в регион, а также наблюдатели, ОБСЕ, центральная избирательная комиссия. Если там будут вооруженные группы, ни одна партия туда не поедет, сказал Зеленский.

Статьи по теме:
Украина подготовила 5 сценариев возвращения Крыма и Донбасса. РФ планируют примерно наказать и заставить платить компенсации  (31)
Украина требует от России более двух миллионов долларов за "угробленные" корабли  (20)

По его словам, минские соглашения предусматривают сначала выборы, а потом контроль над границей, с чем он совершенно не согласен. Позиция украинцев прямо противоположная, и это противоречие с минскими соглашениями необходимо обсудить, заявил президент.

Вопрос о восстановлении контроля Украиной границы с РФ в Донбассе Зеленский назвал самым сложным и выразил сомнение, что до его обсуждения очередь дойдет на саммите в "нормандском формате" 9 декабря, на котором он впервые встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава украинского государства охладил надежды на значительное смягчение конфликта с Россией и заметил, что сконцентрируется на вопросах обмена пленными и прекращения огня в Донбассе.

Зеленский о "Северном потоке -2"

Коснувшись перспектив транзита российского газа через Украину в Европу, Зеленский заявил, что строительство газопровода "Северный поток - 2" значительно ослабило позиции Киева на переговорах. По словам украинского президента, европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, но он с этим не согласен. Однако если "европейцы помогут заключить новый договор о транзите газа, и Россия не будет этому препятствовать, то у аргумента Европы появится подтверждение, что "Северный поток-2" - не политический проект", сказал президент Украины.

Зеленский опроверг наличие договоренности с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг наличие договоренности Дональдом Трампом о расследовании в отношении кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. "Я не разговаривал с президентом США по принципу "я тебе, а ты мне"", - сказал Зеленский.

Зеленский пожаловался на то, что "Украинагейт" в США нанес ущерб имиджу его страны. Когда в США говорят, что Украина коррумпирована, то это очень жесткий сигнал для всего мира – для Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европы, сказал украинский политик. "Мне хотелось бы, чтобы Соединенные Штаты поняли - речь идет о совсем другой стране, мы совсем другие люди", - отметил Зеленский.

Президента США Дональда Трампа подозревают в том, что во время телефонной беседы с президентом Украины в июле текущего года он пытался вынудить его начать расследование против вероятного соперника Трампа на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления якобы использовались возможное приглашение Зеленского с визитом в США и военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Президент Литвы встретился с Зеленским: пожелал не идти на уступки в ходе переговоров (340)

Президент Литвы Гитанас Науседа в Вильнюсе...

Свидетель разговора Трампа с Зеленским выступил в Конгрессе (1)

Сотрудник Совета национальной безопасности США...

В мире

Освенцим на елке. Amazon снял с продажи игрушки с изображением концлагеря

Американский гигант интернет-торговли Amazon после...

Bild: США все-таки могут остановить строительство путинского трубопровода (4)

"По информации Bild, полученной от источников в Сенате...

Зеленский: cначала вывод боевиков, потом выборы в Донбассе (12)

Украина не ожидает прорыва на встрече в "нормандском...

Столтенберг призвал НАТО к улучшению отношений с Россией (3)

Глава яльянса Йенс Столтенберг высказался о...

Трамп не явится на слушания по импичменту в Палате представителей

Президент США и его адвокаты не придут на слушания,...

TOP новостей

Правительство Литвы определилось: как изменятся зарплаты и пенсии в 2020 году (13)

2 декабря Правительство Литвы приступило к обсуждению...

В Литве бедствуют не только пенсионеры: некоторые молодые люди тоже испытывают нехватку средств (59)

В группе жителей Литвы 15-24 лет материальный недостаток...

Президент Литвы по-прежнему призывает министра к отставке, а тот "решает важные для государства вопросы" (2)

Президент Литвы Гитанас Науседа далее призывает...

Оставят ли в покое кости растрелянных в Сандармохе? финны и их судьба в годы Большого террора (2)

В середине ноября одним из лауреатов Премии Егора...

Жителей многоквартирных домов Литвы ждут перемены (3)

Специалисты Министерства охраны окружающей среды и...