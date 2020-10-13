Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в день голосования на местных выборах 25 октября в стране состоится всенародный опрос, на котором гражданам предложат ответить на пять вопросов. На какие именно, пока не сообщается. Речь пойдет "о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали", говорится в видеообращении Зеленского, опубликованном во вторник, 13 октября, на его странице в соцсети в Facebook .

По сведениям агентства УНИАН, организаторы мероприятия планируют напечатать 5 млн анкет, заполнить которые предложат голосующим волонтеры в специальных палатках, расположенных рядом с избирательными участками. Опрос будет проведен на частные средства.

Вопросы держатся в секрете

Интернет-издание zn.ua сообщает, что "информация о цели опроса и вариантах вопросов держится в секрете" внутри ближнего круга президента Зеленского. По слухам, на обсуждение могут вынести тему легализации каннабиса. Это, по мнению собеседников издания, должно привлечь молодых людей к участию в опросе.

Между тем и в офисе президента Украины, и в Центральной избирательной комиссии пояснили, что предполагаемый опрос избирателей не будет иметь юридических последствий. Он, как отметили в администрации Зеленского, лишь "даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества". Организаторы, как подчеркивается в другом сообщении, опубликованном на сайте президента Украины, хотят узнать общественное мнение "без его корректировки различными ангажированными "экспертами" и политиками с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями”.