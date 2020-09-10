По утверждению издания, оппозиционера намеревались убить, и он выжил лишь благодаря "цепочке счастливых обстоятельств". Главными среди них были быстрая реакция пилота, изменившего маршрут и посадившего самолет в Омске, а также единственно верные первые действия врачей, вколовших Навальному атропин.

Германские эксперты полагают, что к попытке убийства Алексея Навального 20 августа причастны сотрудники ФСБ или ГРУ. Предположительно, они отравили чай или нанесли яд на чашку, в которой напиток подали оппозиционеру. Ранее сообщалось, что перед вылетом Навальный пил чай в заведении "Венская кофейня" в аэропорту Томска.

"Навальный должен был умереть на борту самолета", - подчеркивает газета, излагая предполагаемые замыслы отравителей. Однако цепь случайностей разрушила первоначальный план: во время полета находившиеся рядом с Навальным люди быстро поняли, что с ним происходит неладное и подняли тревогу, командир судна решил немедленно сажать его в Омске, диспетчер аэропорта дал соответствующее разрешение, хотя кто-то именно в этот момент передал ложное сообщение о заложенной на борту бомбе, очевидцы смогли поддерживать Алексея Навального в сознании до посадки, а врачи скорой помощи сразу определили, с чего начать лечение и немедленно вкололи пострадавшему противоядие (атропин).

Специалисты Института фармакологии и токсикологии бундесвера установили, что для отравления Навального использовалась новейшая модификация "Новичка", еще более опасная и смертоносная, утверждает Die Zeit. Остатки этого вещества были найдены учеными на руках самого Алексея Навального, а также на горлышке пластиковой бутылки, из которой он пил воду.

По данным газеты, в правительстве ФРГ уже не сомневаются, что за этим отравлением стоят российские спецслужбы, получающие приказы из Кремля. Операция с использованием такого опасного и сложного в изготовлении химоружия может проводиться только спецслужбами, уверены немецкие эксперты. Сам факт использования новейшей модификации "Новичка", состоящей из двух компонентов, позволяет отмести версию о покушении, организованном по распоряжению какого-нибудь российского олигарха. Произвести такое вещество можно только в специальной лаборатории.

В Германии отбросили и предположение, согласно которому отравление Навального - это провокация западных спецслужб. Такую версию ранее выдвинул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Немецкие эксперты говорят, что агенты зарубежных разведок попросту не могли бы приблизиться к Навальному незаметно для ФСБ, учитывая то, какую тотальную слежку ведут чекисты за оппозиционером.

"Все это позволяет сделать только один правдоподобный вывод - именно Кремль поручил избавиться от неугодного критика", - заключает издание.

Один из создателей боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк заявил РИА "Новости", что сообщение Die Zeit не может быть правдой.

"Чушь собачья абсолютно. Я, конечно, все варианты "Новичков" знаю. Но никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия, к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет. Ничего нельзя сделать. Смерти нет, (следовательно. - Прим. NEWSru.com) забудьте о "Новичке", - пояснил он.

Отметим, что ученый Леонид Ринк несколько десятков лет назад трудился в лаборатории в Шиханах, где разрабатывали под контролем спецслужб "Новичок". В 1994 году Ринк продал, согласно его же показаниям, это боевое отравляющее вещество за 1500 долларов. Эти показания он давал на следствии, а затем и в суде по делу о заказном убийстве банкира Ивана Кивелиди.

Ринк выступал всего лишь в качестве свидетеля. Продажу секретного яда криминальным структурам ему почему-то "простили". А спустя 20 лет Ринка, как эксперта в области разработок химоружия, "выпустили на арену пропагандистского ТВ", писала "Новая газета".

Другой бывший разработчик "Новичка", Вил Мирзаянов, эмигрировавший в середине 1990-х в США, разделяет точку зрения, согласно которой Навального могли отравить именно "Новичком", и по приказу российских властей.

"Возможно, к нему применили не то же самое вещество, которое было использовано против Cкрипалей. У "новичков" много разновидностей, они могут быть в виде солей, в таком виде они быстрее усваиваются. Иногда это почти твердое вещество. Если оно попало в пищеварительный тракт, то опасности [для других людей] не будет. Если же нанести на поверхность, как со Скрипалями, то конечно, они представляли собой опасность для окружающих и любой контакт с ними мог закончиться отравлением. Если ["Новичок"] попал в пищеварительный тракт, то организм человека работает как дегазатор, он борется и пытается избавиться от яда. Учитывая, что никто другой не сообщил об отравлении, Навальный не отравил окружающих, а сам выступил дегазатором яда", - пояснял Мирзаянов в интервью "Голосу Америки".

Мирзаянов подчеркнул, что произвести "Новичок" могут только в России, в Государственном научно-исследовательском институте органических химиотехнологий, расположенном на шоссе Энтузиастов, 56. "Это требует высококвалифицированного персонала, для того, чтобы синтезировать это вещество, это не удел дилетантов или любителей. Это очень сложная высококвалифицированная работа. Если синтезировать его где-то [в другом месте], то можно и себя убить. Это запрещенное вещество - его наконец-то запретили после несчастья со Скрипалями. Сомнений в том, что его произвели в России, у меня нет. Его разработали, "прицепляли" к нему другие вещества, сделали его более токсичным, уменьшив его летучесть. Существуют около 20 разновидностей, но у них у всех одни и те же свойства", - рассказал ученый об этих "опытах" спецслужб.

Вил Мирзаянов также считает, что атропин "в определенной мере помог Навальному спастись". "У химиков, работавших над "Новичком", рядом с приборами всегда была ампула с "афином" - веществом, в десятки раз более сильным, чем атропин. Он является антидотом и прекращает конвульсии, возвращая зрение. Без него химики бы не смогли работать и проводить испытания", - отметил он.

Российские власти на разных уровнях продолжают отрицать сам факт отравления Алексея Навального. Еще 21 августа врачи омской клиники, где тогда находился оппозиционер, заявили, что в его организме ядов нет. "Ядов или следов их пребывания в крови и моче госпитализированного в Омске Алексея Навального на сегодняшний день не выявлено", - сказал тогда заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи N1 Анатолий Калиниченко.

Генпрокуратура 27 августа заявила, что не нашла признаков уголовного преступления при проверке госпитализации Навального. "Каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А. А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено", - приводит заявление ведомства РБК. Генпрокуратура также направила в Германию запрос о правовой помощи и попросила предоставить доказательства предварительных диагнозов Навального, которые озвучили немецкие медики, и документы в отношении исследований специалистов во время перевозки политика в Берлин и его нахождения в клинике Charite.

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, в его ведомстве не видят в ситуации с Навальным криминальной составляющей. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что следствие делу Навального будет начато, если подтвердится информация о наличии отравляющих веществ в его организме.