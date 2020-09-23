"Члены [каждого из клубов] должны помнить, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в незаконную деятельность и/или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций. В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций") и PEESA ("О защите энергетической безопасности Европы"), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам Nord Stream 2 или Turk Stream", - говорится в документе.

В июне 2020 года сенаторы США внесли в конгресс новый законопроект, который предлагает ввести санкции против компаний, предоставляющих услуги страхования или перестрахования судам, работающим на "Северном потоке-2". "Если этот законопроект будет принят, он будет иметь серьезное влияние на неамериканских судовладельцев, операторов судов и их страховщиков", - указано в циркуляре.

Формулировка Международной группы носит характер императивной для каждого клуба, однако индивидуальным участникам клуба "настоятельно рекомендуется" оценивать и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2 и Turk Stream, чтобы избежать санкционных рисков.

Газопровод Turk Stream ("Турецкий поток") из России в Турцию был официально введен в эксплуатацию в начале 2020 года. Газопровод "Северный поток-2", который должен соединить Россию и Германию, еще не достроен - осталось проложить около 6% в исключительной экономической зоне Дании. Строительные работы были остановлены в декабре 2019 года после принятия в конгрессе США закона PEESA, угрожающего санкциями операторам судов, которые участвуют в прокладке труб "Северного потока-2".

В пресс-службе проектной компании Nord Stream 2 заявили РБК, что не могут комментировать предполагаемые бизнес-решения потенциальных подрядчиков, как и возможные последствия угроз введения санкций со стороны США. Там добавили, что "защищать европейские компании от незаконных экстратерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия".

Международная группа клубов взаимного страхования - это ассоциация, которая объединяет 13 крупнейших клубов страхования судов (Англии, США, Скандинавии, Японии и т.д.). Членами клуба являются в основном судовладельцы и фрахтователи судов. Они ежегодно делают страховые взносы в фонд клуба, из которого возмещаются расходы судовладельцев в случае возникновения убытков из-за причинения вреда здоровью экипажа, гибели судна, повреждения портовых сооружений, кабелей и т.д. Главной целью деятельности Международной группы клубов являются распределение страховых рисков на основании пулового соглашения и приобретение перестрахования в международном пуле группы. Клубы Международной группы обеспечивают страхование около 90% мирового тоннажа морских судов. Остальные 10% рынка покрываются несколькими коммерческими страховыми компаниями.

Компания Nord Stream 2 никогда не называла конкретных судов, которые могли бы принять участие в достройке газопровода. Министр энергетики России Александр Новак высказывал предположение, что газопровод может достроить трубоукладочное судно "Академик Черский". До начала 2020 года оно находилось в эксплуатации ООО "Газпром флот", но затем было убрано с его сайта. Услуги по управлению безопасностью судна "Академику Черскому" с мая 2020 года предоставляет ООО "Темрюк Транс Марин".

По данным источника на страховом рынке, рекомендации Международной группы осложняют поиск судов, которые смогут работать на прокладке газопровода "Северный поток-2". По его словам, любая страна ставит условием доступа в свои припортовые воды страхование ответственности судовладельца. При недоступности страховой или перестраховочной емкости международных клубов суда, которые будут укладывать трубы "Северного потока-2", смогут страховать ответственность "только на весьма ограниченном коммерческом рынке".

Как пояснила РБК эксперт по санкциям в Университете Цюриха Мария Шагина, документ является типичным примером осторожного поведения частных компаний, когда речь идет о санкциях. По ее словам, существующий закон и его интерпретация Госдепартаментом США будут сдерживать компании от какого-либо участия в проекте вплоть до возможного принятия дополнительного закона, в котором содержатся санкции против страховщиков судов для Nord Stream 2. А дискуссии в Германии о возможной остановке Nord Stream 2 на фоне скандала с отравлением Алексея Навального ставят под вопрос весь проект. "Без политической поддержки Берлина многие международные компании дважды подумают, прежде чем предоставлять какие-либо услуги "Газпрому", - полагает она.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США намерены создать коалицию, призванную помешать строительству "Северного потока-2". По словам Помпео, с точки зрения США, "Северный поток 2" "подвергает опасности Европу, потому что делает ее зависимой от российского газа и подвергает опасности Украину".

"Мы надеемся, что немецкое правительство тоже придет к этой оценке, будь то из-за того, что случилось с Алексеем Навальным, или из-за проблем безопасности, которые возникнут в результате зависимости от российского газа", - подчеркнул госсекретарь США.

Президент США Дональд Трамп также высказался за отказ от "Северного потока 2" в ответ на отравление боевым веществом "Новичок" лидера российской оппозиции Алексея Навального. Он отметил, что и ранее выступал против этого проекта. По словам Трампа, он возмущен тем, что "Германия заключает сделку, согласно которой будет платить России миллиарды долларов, а при этом мы должны защищать Германию как раз от России".

В свою очередь в Германии пока не склонны бойкотировать строительство газопровода. Канцлер ФРГ Ангела Меркель хотя и не исключила введение из-за отравления Навального санкций против России, которые могут затронуть строительство газопровода "Северный поток 2", но отметила, что отравление оппозиционера не стоит увязывать с газовым проектом. Министр финансов и вице-канцлер Германии Олаф Шольц также не видит угрозы в "Северном потоке 2". По его словам, это частный экономический проект, не дающий повода для санкций против него.