Затонувшая век назад баржа вот-вот сползет в Ниагарский водопад

В 1918 году баржа оторвалась от буксира в полутора километрах вверх по течению от водопада на реке Ниагара. Когда это произошло, находившиеся на борту Густав Лофтберг и Джеймс Харрис сразу поняли, что приближаются к водопаду.
Они решили открыть люки на дне судна, чтобы заполнить трюм водой и сделать его тяжелее, им также удалось направить баржу на камни, где она и застряла, проведя больше века в 500 метрах от обрыва.
Матросы были спасены на следующее утро.
В конце октября 2019 года на эту местность обрушился мощный шторм, с сильнейшими ветрами и дождем.
Впервые за век баржа сдвинулась с места и вновь направилась в сторону водопада, продвинувшись на 50 метров, пока снова не налетела на подводные камни и не застряла.
Дэвид Адамес, возглавляющий национальный парк Ниагара в провинции Онтарио, говорит, что его сотрудники внимательно следят за баржей и считают, что та может остаться на новом месте еще много месяцев, если не лет.
Если баржа все-таки со временем сползет в водопад, от нее вряд ли что-то останется, так как за век она основательно проржавела.
В результате шторма баржа перевернулась на бок, и быстрое течение реки может вновь снести ее с камней.
Но этого может и не произойти.
Проблема в том, что на озере, куда впадает водопад, обычно много туристов на прогулочных катерах. Власти говорят, что предупредят всех, если заметят, что баржа вновь приближается к водопаду.
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