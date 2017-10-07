"Затишье перед бурей": Трамп может разорвать ядерное соглашение с Ираном

Если Дональд Трамп не подтвердит действующую с Ираном договоренность, у Конгресса США будет два месяца на то, чтобы принять решение о повторном введении санкций против Тегерана. О решении Трампа станет известно до 15 октября.

Отмена договора с Ираном была важным пунктом предвыборной кампании Трампа.

Во время фотосессии с членами военного командования в четверг, Трамп заявил о возможном "затишье перед бурей", однако, отказался пояснить, что он подразумевает под этой фразой.

На уточняющий вопрос журналистов, президент США ответил: "Скоро вы все узнаете".

По некоторым предположениям, своим недвусмысленным высказыванием Трамп имел в виду обострение напряженности между США и Северной Кореей.

Однако по сообщению New York Times люди, находящиеся в курсе ситуации, считают, что Трамп говорил об отношениях с Ираном.

Во время разговора с министрами обороны Трамп заявил, что рассчитывает на широкий спектр вариантов по военным операциям в более короткие сроки.



Что будет дальше?

По сообщениям американских СМИ, в четверг Трамп собирается объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном в силу того, что сделка идет вразрез с интересами безопасности США.

Однако советник Трампа и министр обороны США Джеймс Мэттис высказался о своем намерении поддержать соглашение.

"Иранский режим поддерживает терроризм, порождает насилие и сеет хаос на Ближнем Востоке", - заявил Трамп во время заседания в Белом доме.

Джонатан Маркус, Дипломатический корреспондент Би-би-си:

Похоже, президент Трамп собирается запалить фитиль, который может привести к взрыву ядерного соглашения с Ираном.

Решительное намерение Трампа выйти из сделки с Тегераном в связи с тем, что соглашение якобы не отвечает национальным интересам США, переложит ответственность о будущем взаимоотношений между странами на плечи конгресса.

Если законодательные органы США решат частично или полностью восстановить санкции против Ирана, условия по ядерной договоренности с США будут недействительны.

Это может привести к ухудшению дипломатических отношений между странами, введению новых санкций и, возможно, побудит Иран возобновить запрещенную ядерную программу.

Тот факт, что Иран исправно следует пунктам соглашения, не вызывает сомнения даже среди высокопоставленных чиновников Трампа.

Возможно, через делегирование вопроса конгрессу Трамп пытается поймать одновременно двух зайцев: с одной стороны президент демонстрирует полное неприятие сделки, а с другой - освобождает себя от ответственности за ее расторжение.

"Именно поэтому мы должны положить конец продолжающейся агрессии Ирана и его ядерным амбициям. Вы услышите об Иране в ближайшее время", - добавил он.