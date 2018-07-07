Оссатанакорн оговорился, что если погодные условия будут представлять опасность для подростков, то власти немедленно начнут спасательную операцию.

Ранее ходили слухи, что операция по спасению детей может начаться уже вечером в пятницу, 6 июля. Оссатанакорн отверг эти предположения. Однако нехватка кислорода в пещере и угроза проливных дождей вынуждают спасателей торопиться, сообщил губернатор.

Вероятное развитие событий власти обсуждают вместе с родителями оказавшихся в пещере детей. По словам губернатора, план по спасению подростков, представляющий для них минимальный риск, еще только предстоит выработать и протестировать.

На вопрос, будут ли детей держать в пещере в течение нескольких месяцев, он рассмеялся, передает Guardian.

Пропавшие дети

Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Из-за начавшихся проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они были вынуждены уйти вглубь на четыре километра, оказавшись таким образом отрезанными от входа.

Поиски пропавшей футбольной команды продолжались девять дней. В понедельник, 2 июля, подростков обнаружили британские дайверы Джон Волантен и Рик Стантон. У Волантена была с собой видеокамера, на которую он записал момент встречи. Их нашли на возвышенности примерно в 4 км от входа в пещеру.

Все 13 человек живы и почти невредимы, хотя очень ослаблены, поскольку провели девять суток в темноте и без продовольствия. На видео дети сидят на глинистых склонах пещеры и отвечают на вопросы спасателей. Они говорят, что все 13 человек целы и что все очень голодны.

Группе начали доставлять еду, кислородные балоны и другие припасы. Во время опеации погиб дайвер — бывший военнослужащий ВМС Таиланда. Старшина Саман Гунан доставил мальчикам и их тренеру баллоны с кислородом, а сам потерял сознание на обратном пути. Гунана вытащил наружу его напарник, однако спасти его не удалось.

К поиску пропавшей группы было приковано внимание всего мира, до последнего момента было непонятно, где именно они находятся, и с каждым днем шансы найти подростков живыми сокращались.

По всей видимости, поначалу дети могли передвигаться внутри пещеры по сухой поверхности, но вскоре прибывающая вода заполнила узкие проходы грязью и мусором, затруднив передвижение и сильно ограничив видимость.

Дайверам пришлось передвигаться практически в кромешной темноте. Предполагалось, что дети могут находиться на песчаной возвышенности, которую называют "Паттайским пляжем", но она была затоплена.

Пещерный комплекс Тхам Луанг находится неподалеку от города Чианграй на севере Таиланда. Во время сезона дождей, который длится до сентября или октября, он постоянно затапливается.

Если будет принято решение начать эвакуацию, детям придется научиться плавать под водой со снаряжением для подводного плавания. Вести неопытных дайверов по опасным узким коридорам, заполненным грязью и мутной водой, очень рискованно.