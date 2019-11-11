В Житомирской области Украины в воскресенье, 10 ноября, был убит адвокат Святослав Пархоменко, который защищал Александра Лося, одного из подозреваемых в причастности к убийству экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Как сообщают украинские СМИ, в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками, в результате которого было применено огнестрельное оружие.
"Довольно странная ситуация, зная Святослава. И обычно охота - достаточно удобная ситуация", - заявил "Украинской правде" еще один адвокат Лося, Владислав Добош. Ранее сообщалось, что 25 октября в перестрелке в Харькове был убит Владимир Борох - один из свидетелей по делу об убийстве Вороненкова. При этом в киевской прокуратуре заявили, что показания Бороха не являются ключевыми в деле.
Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта 2017 года. Его охраннику удалось ранить убийцу, но тот позднее скончался в больнице. В октябре того же года украинская прокуратура пришла к выводу, что заказчиком убийства Вороненкова был российский криминальный авторитет Владимир Тюрин - бывший муж жены Вороненкова Марии Максаковой.
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