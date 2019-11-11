На охоте застрелен адвокат, защищавший интересы подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова. Другой адвокат назвал ситуацию "странной".
Denisas Voronenkovas
© Vida Press

В Житомирской области Украины в воскресенье, 10 ноября, был убит адвокат Святослав Пархоменко, который защищал Александра Лося, одного из подозреваемых в причастности к убийству экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Как сообщают украинские СМИ, в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками, в результате которого было применено огнестрельное оружие.

Статьи по теме:
Год назад в Киеве был убит Вороненков: убийство раскрыто, но заказчики не наказаны  (14)
Подозреваемого в убийстве Вороненкова допросил СК в Москве

"Довольно странная ситуация, зная Святослава. И обычно охота - достаточно удобная ситуация", - заявил "Украинской правде" еще один адвокат Лося, Владислав Добош. Ранее сообщалось, что 25 октября в перестрелке в Харькове был убит Владимир Борох - один из свидетелей по делу об убийстве Вороненкова. При этом в киевской прокуратуре заявили, что показания Бороха не являются ключевыми в деле.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта 2017 года. Его охраннику удалось ранить убийцу, но тот позднее скончался в больнице. В октябре того же года украинская прокуратура пришла к выводу, что заказчиком убийства Вороненкова был российский криминальный авторитет Владимир Тюрин - бывший муж жены Вороненкова Марии Максаковой.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

В убийстве Вороненкова обвинили бывшего мужа Максаковой: что о нем известно (9)

Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о раскрытии...

В мире

Застрелен адвокат подозреваемого в убийстве Вороненкова (2)

На охоте застрелен адвокат, защищавший интересы...

Советник Трампа пригрозил Турции санкциями за покупку оружия у России (3)

Советник Трампа заявил, что США введут санкции против...

Хрущевки, колбаса, нудизм. Как была устроена жизнь в ГДР, витрине социализма (97)

ГДР была самой западной социалистической страной. На...

Глава МИД ФРГ призывает к созданию Совбеза ЕС с участием Великобритании (3)

В свете дискуссий о структурах международной...

Польша пока не намерена выдавать России участника войны в Донбассе Игоря Мазура (29)

По словам вице-спикера польского Сейма Малгожате...

TOP новостей

В новых рейтингах – удар избирателей за драму в парламенте Литвы (66)

Самая многочисленная парламентская партия Литвы...

Жители Литвы скептически оценивают решение убрать зеленую стрелку: водители не знают, что делать (20)

Решение отказаться от зеленых стрелок на светофоре,...

Экономист осудила налог на недвижимость: так не должны поступать (24)

Налог на недвижимость должен быть целенаправленным и...

У жителей Литвы осталось несколько дней для уплаты налога на землю (3)

Каунасское отделение Государственной налоговой...

В Литве работает скорая ветеринарная помощь (8)

На минувшей неделе по инициативе ветеринара Паулюса...