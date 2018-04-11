В ходе заседания Совета Безопасности ООН Россия заблокировала американский проект резолюции в связи с предполагаемой химической атакой в окрестностях Дамаска. США, Великобритания и Франция ответили Москве взаимностью, проголосовав против обоих ее проектов разрешения кризиса в Сирии.

Врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что 7 апреля в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в пригорода Дамаска Восточной Гуте - могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.

Что на самом деле произошло и сколько было погибших, из независимых источников подтвердить пока невозможно. Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной. Западные страны, в том числе США, считают достаточными свидетельства, представленными активистами.

В Москве категорически отвергли возможность использования сирийской армией химического оружия против повстанцев в Восточной Гуте.

Очередное заседание Совбеза ООН прошло на фоне реальной угрозы американского военного удара по Сирии.

Резолюция США

Первым на голосование вынесли американский проект резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии. В составлении документа принимали участие Канада, Франция, Нидерланды, Перу, Польша, Великобритания, Швеция и Турция.

Проект документа предполагал создание независимого механизма расследования химических атак в Сирии, обязательный доступ гуманитарных организаций и следователей к месту предполагаемой химической атаки в сирийской Думе, при этом последние должны были провести полное и независимое расследование произошедшего, выяснить, был ли факт химатаки, и если да, то какие именно вещества применялись, выяснить, кто стоял за организацией нападения и опубликовать результаты расследования.

Результат голосования: "за" - 12 голосов, два - "против", одна делегация воздержалась. Проект резолюции не принимается, если против него голосует один из постоянных членов Совета Безопасности, в данном случае Россия. Кроме нее, против американского проекта проголосовала Боливия.

В ходе обсуждения резолюции постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр заявил, что использование химического оружия - "военное преступление, которое приравнивается к преступлениям против человечности". По его словам, если закрыть глаза на использование химоружия, "последствия будут жуткими".

Постпред США при ООН Ниики Хейли отметила, что резолюция Вашингтона осуждает химические атаки и является следствием множества компромиссов между сторонами, найденных во время переговоров, в том числе с Россией, с требованиями которой, по словам дипломата, Америка пошла на всевозможные уступки.

"При составлении документа мы попытались учесть все предложения российской стороны, которые не ставят под сомнение независимость, беспристрастность и профессионализм нового расследования", - сказала она.

Представитель России в ООН Василий Небензя назвал предложение США еще одним шагом к международной конфронтации, а саму резолюцию - анархией и попыткой манипуляции.

По его словам, предложение США полностью противоречит позиции Москвы: "Зачем вам механизм, если вы уже назначили виновных до расследования? Расследование не нужно, вы не хотите слышать, что в Думе нет следов химической атаки. Вы искали предлог, и он был представлен провокаторами из "Белых касок" (гуманитарная организация, сообщившая о химической атаке - прим. Би-би-си)".

Ситуация с принятием резолюции, по мнению дипломата, напоминает "весеннее обострение", а главная цель сторонников американского варианта документа - сделать так, чтобы она не была принята и стала аргументом для силового решения конфликта.

Уже после голосования представитель Великобритании Карен Пирс, комментируя российские вето на резолюции СБ ООН по Сирии, привела цитату Владимира Ленина о том, что "количество переходит в качество". В ответ постпред России Василий Небензя сказал, что и Карл Маркс, и Фридрих Энгельс, и Владимир Ленин "были частыми визитерами в Лондоне".

В ответ Пирс заявила, что Маркс "перевернулся бы в гробу, если бы узнал, что страна, основанная на его принципах, делает столько для поддержки Сирии".

Резолюции России

Первая российская резолюция под номером 175 предполагала учреждение механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии. Согласно документу, подготовленному еще в январе, боевые действия должны быть остановлены, на место должны быть допущены следователи, отобранные российской стороной, также должен быть создан независимый механизм расследования.

Результат голосования: шесть голосов "за", семь "против", двое - воздержались.

Вторая резолюция под номером 322 предаолагала отправку миссии Организации по запрещению химического оружия на место инцидента в Думу для проведения расследования. В ней содержалось требование ко всем сторонам конфликта предоставить свободный доступ экспертам ОЗХО к месту инцидента.

Результаты голосования: пять голосов "за", четыре "против", шестеро - воздержались.

Ради второго российского проекта резолюции участники заседания (по просьбе Швеции) даже взяли перерыв для консультаций, но к общему знаменателю так и не пришли.

Карен Пирс заявила, что Великобритания не может голосовать за российский проект, поскольку он не обеспечивает проведение расследования того, кто был ответственен за химическую атаку в Думе.

"Российские действия сегодня - шаг против правил и полномочий Совета Безопасности и более широко - ООН. Это шаг против международного мира, безопасности, а также шаг против человечества", - сказала Пирс.

"Я думаю, что то, что у России действительно хорошо получается - так это быть последовательной и играть в игры. Мы уже видели это, когда речь шла об общем механизме защиты, им он очень нравился, пока мы не пришли к выводу, что одна из сторон виновна, и тогда они решили, что механизм им больше не нужен. Они также сделали нам сюрприз, предложив новый вариант резолюции сегодня в 11 часов (за четыре часа до начала заседания Совбеза ООН - прим. Би-би-си), по этому документу не было ни переговоров, ни вводных данных.

По ее словам, США выступили против российской резолюции, поскольку Россия изначально выражала сомнения в том, что атака в Думе имела место.

"Резолюция сажает Россию и режим Асада на место водителя, чтобы заниматься подготовкой работы миссии ОЗХО. Нам предложено поверить, что то самое правительство, которое говорит, что все, что касается Думы, это фейк, будет работать в духе доброй воли с экспертами ОЗХО", - заявила Хейли.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что непринятие невинной, как он выразился, резолюции по поддержке ОЗХО вызывает опасения.

"Непринятие резолюции - это, к сожалению, лакмусовая бумажка, которая говорит о многом. И у нас это вызывает большие, большие опасения. Мы предложили совершенно невинную резолюцию, которая тем более практически полностью повторяла вчерашнюю шведскую", - заявил Небензя.

Короткое слово Сирии

В конце заседания слово взял представитель Сирии. Во время его выступления делегации США, Франции и Великобритании покинули зал.

В короткой речи сирийский постпред Башар Джаафари заявил, что Дамаск не позволит повторить в стране иракского и ливийского сценария смены власти.

"Я бы хотел сказать западным странам - ваши угрозы агрессии, маневры, ложь и терроризм никогда не заставят нас, как одного из государств-основателей этой организации, свернуть с пути наших прав и выполнения наших обязательств в соответствии с национальной конституцией и защищать наш суверенитет и территориальную целостность и защищаться от любой агрессии. Мы никому не позволим - постоянному или непостоянному члену Совета Безопасности - сделать с нами то, что они сделали с Ираком и Ливией", - заявил он.

В ночь на среду Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) выпустила предупреждение на ближайшие 72 часа в адрес международных авиакомпаний о возможности авиаударов по территории Сирии и рекомендовала соблюдать осторожность при планировании воздушных маршрутов.