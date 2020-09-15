Речь идет о действиях силовиков в отношении протестующих в первые дни после президентских выборов 9 августа. Цепкало отметил, что сейчас идет сбор свидетельств и показаний пострадавших граждан. По мнению Цепкало сказал, что будет "более чем достаточно", если страны Евросоюза введут против Лукашенко и членов его семьи персональные санкции.

Он напомнил о прецеденте, созданном в американских судах, когда лица, причастные к пыткам и избиениям, не могли совершать финансовые операции через международные платежные системы. "Любые финансовые транзакции этих людей будут замораживаться. Это будет не только распространяться на зарубежную территорию, но и на сделки с карточками внутри Республики Беларусь", - пояснил Цепкало.

После президентских выборов в Беларуси были задержаны более 6 тысяч человек. Как минимум 450 из них были избиты, и впоследствии рассказывали о пытках и унижениях, которым их подвергали при задержании. Волонтерский проект Probono.by, который помогает задержанным, получил с начала протестов более 1,5 тысячи обращений, но Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела в отношении сотрудников МВД и других структур, причастных к преступлениям против мирных граждан.

Одним из пострадавших стал 30-летний Роман Зайцев, который вышел на акцию протеста 9 августа и получил в грудь "нелетальную"светошумовую гранату. Итог - огромная дырка в груди, разрыв барабанных перепонок, повреждение легкого, множество рваных ран от осколков и черепно-мозговая травма, а также оторванные фаланги двух пальцев. Мужчина провел в медикаментозной коме несколько дней и сейчас находится в военном госпитале.

Компенсацией за ранения семья не занимается, и деньги в качестве поддержки ей перечисляют неравнодушные белорусы. Жена пострадавшего опасается, что после выписки правоохранительные органы могут заинтересоваться Романом как участником несанкционированной акции.

Другого пострадавшего, водителя автобуса Павла Сибилева, следователь "навестил" почти сразу же после того, как тот пришёл в себя. 10 августа, под конец смены, на его маршруте начали создаваться баррикады, и Сибилев вышел из автобуса, чтобы поговорить с коллегой, который тоже встал на маршруте. Когда мужчина собирался вернуться в салон, то почувствовал некий удар сзади: как выяснилось впоследствии, в него попали светошумовая граната и несколько резиновых пуль. Сейчас он понемногу приходит в себя, однако все еще испытывает сильные боли. Тем не менее следователь, по его словам, допрашивал пострадавшего несколько часов.

"Мог меня опросить за 30 минут, а часа два всё длилось. Но мне скрывать нечего. И моя точка зрения такая, что всё оружие против людей тогда - это несправедливо было. У людей ничего не было, мирно все, спокойно. Хотелось бы, чтобы виновные понесли за это все наказание, но не будет этого, думаю", - заявил Сибилев. Другие задержанные во время акций протеста рассказывали об избиениях и пытках: еду им начали давать только на третьи сутки, зато постоянно запугивали тем, что в следующий раз они вернутся домой "грузом-200".

При этом президент Лукашенко утверждает, что при задержаниях были избиты в основном "пьяные и обкуренные урки", а травмы других были ненастоящими. В ответ на уточнение Маргариты Симоньян об избитых и задержанных журналистах, в том числе и ее канала, глава Беларуси предложил "перевернуть эту страницу" и вернуться к этому вопросу, "когда страсти улягутся". Задержания и избиения журналистов он назвал "переборами" и "издержками", которые пришлось заплатить за то, чтобы спасти страну и стабильность в ней.