Зарегистрирован второй в истории случай рождения полуидентичных близнецов

Мальчик и девочка, родившиеся четыре года назад в Австралии, являются идентичными близнецами со стороны матери. Об этом случае сообщается в журнале The New England Journal of Medicine.

Однако они делят между собой лишь часть ДНК своего отца, что, с точки зрения генетики, делает их промежуточными между монозиготными (однояйцевыми) и дизиготными (неидентичными) близнецами. По мнению специалистов, этот тип является крайне редким — обычно такие эмбрионы не выживают.

Профессор Николас Фиск, который возглавлял группу, наблюдавшую за матерью и близнецами в Королевской женской больнице в Брисбене в Австралии в 2014 году, сообщил, что открытие было сделано в ходе обычного сканирования при беременности.

Впервые подобные близнецы были обнаружены до рождения. Их мать, которой было 28 лет, до этого не имела беременностей и зачала естественным путем. "УЗИ, проведенное матери после шести недель беременности, показало наличие единой плаценты и характерное расположение амниотических мешков, которые указывали на наличие идентичных близнецов", — рассказывает профессор Фиск.

"Однако УЗИ, проведенное по истечении 14 недель беременности, выявило, что близнецами были мальчик и девочка, что невозможно при идентичности".

Как это могло случиться?

Монозиготные (их еще называют однояйцевыми или гомозиготными) идентичные близнецы образуются из одной зиготы (одной яйцеклетки, оплодотворенной одним сперматозоидом), разделившейся на стадии дробления на две или больше частей. Они обладают одинаковыми генотипами.

Монозиготные идентичные близнецы всегда одного пола и обладают очень большим портретным сходством. Среди монозиготных близнецов часто отмечается большое сходство характеров, привычек и даже биографий.

Гетерозиготные (неидентичные) близнецы развиваются в том случае, если две яйцеклетки оплодотворены двумя сперматозоидами. Гетерозиготные близнецы имеют различные генотипы. Они сходны между собой не более, чем братья и сестры, так как имеют около 50% идентичных генов. Интересно, что в редких случаях могут родиться гетерозиготные близнецы от разных отцов. Иногда гетерозиготные близнецы имеют общую сросшуюся плаценту.

В данном случае полуидентичных близнецов яйцеклетка была, вероятно, оплодотворена одновременно двумя сперматозоидами до того, как она разделилась. Если одна яйцеклетка оплодотворяется двумя сперматозоидами, образуется триплоид вместо обычного диплоида, имеющий три набора хромосом вместо обычных двух — по одному от матери и по два от отца.

Как считают ученые, три набора хромосом несовместимы с жизнью и такие эмбрионы обычно погибают на ранних этапах развития. Имена полуидентичных близнецов не называются.

Почему появляются на свет близнецы?

Неидентичные близнецы более часто появляются у семей, в роду которых и ранее рождались близнецы. Они чаще появляются у позднородящих матерей, поскольку у них в процессе овуляции чаще появляется одновременно несколько яйцеклеток.

Появление идентичных близнецов не связано с тем, были ли они в роду у супругов. Лечение бесплодия может способствовать росту вероятности рождения близнецов. В Британии каждый год рождается около 12 тысяч близнецов.

"Исключительный случай"

Первый документированный случай рождения полуидентичных близнецов был отмечен в США в 2007 году. Профессор Фиск отмечает, что анализ имеющихся в мире статистических данных подтверждает редкость этого явления.

Он и его коллеги исследовали генетические данные по 968 однояйцевым близнецам, но не смогли обнаружить ни одного подобного случая. "Это исключительный по редкости случай, — говорит профессор. — И хотя врачам полезно иметь его в виду при рождении идентичных близнецов, его редкость означает, что не стоит ради него вводить особый генетический тест".