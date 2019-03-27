"В общей сложности правом на получение пособий в соответствии с законом об обеспечении жертв войны обладают около 2 тыс. проживающих в других странах людей. Этот закон был принят в 1950 году для оказания поддержки людям, пострадавшим от войны. При этом речь может идти как о мирных гражданах, так и о бывших солдатах вермахта и членах войск СС", — сказно в статье Neue Zürcher Zeitung.
"Во время войны к рядам СС примыкали и иностранцы, — поясняет журналист Йонас Херманн. — Историк Мартин Гельнитц заявил в разговоре с изданием Deutsche Welle, что нацисты гарантировали пенсионное обеспечение и иностранцам-членам СС. Несколько немецких СМИ сообщали о том, что выплачиваемая сегодня пенсия основывается на "указе" Адольфа Гитлера.
Ответственное за выплату пенсий министерство труда и занятости опровергает такую информацию. (…) По словам представительницы министерства, пенсии выплачиваются не за службу в вермахте или в СС. Право на их получение имеют только люди, раненные на службе. В марте министерство перечислило 2000 людям, имеющим право на получение пенсии и проживающим за границей, около 778 тысяч евро".
При этом, например, ни один из получающих выплаты бельгийцев, по данным министерства, не служил в СС. Однако в этом сомневаются историк Альвин Де Конинк и три поддерживающих его депутата бельгийского парламента, пишет Херманн. Еще три года назад они призывали немецкие власти сообщить имена получающих пенсию, в том числе из-за того, что они, вероятно, не платят налоги с этих выплат, однако немецкое посольство в Бельгии не раскрывает данную информацию, ссылаясь на положения о неразглашении персональных данных.
"С этим не хочет мириться Центральный совет евреев в Германии, — указывает издание. — Его президент Йозеф Шустер назвал происходящее "невыносимой ситуацией". Властям необходимо перепроверить получателей пенсий и сделать выводы, заявил он в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung. По информации издания, ежемесячная пенсия в среднем составляет 330 евро. Также компенсируются расходы на санаторно-курортное лечение".
При этом, продолжает Херманн, в 1997 году немецкие парламентарии приняли решение не перечислять пенсию людям, совершившим преступления против человечества и нарушившим принципы правового государства. Однако, по данным министерства труда и занятости, пенсии лишили только 99 человек. По словам бывшего депутата бундестага Фолькера Бека, министерство уделяет слишком мало внимания реализации закона.
"Таким образом, люди, участвовавшие в преступлениях нацистов, будут и впредь получать деньги из Германии, — констатирует NZZ. — Правда, со временем масштаб данной проблемы уменьшается, ведь речь идет о пенсионерах преклонного возраста. Только с февраля по март умерли 33 из них".
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