По легенде учений, Кримзония атакует соседнюю Берилию — страну, в которой, по мнению WP, легко угадать любую из стран Балтии.

Согласно сценарию, воображаемый противник парализовал сотовую связь, отключал электричество, в водопроводную сеть из-за сбоя попадали химикаты, передает "Дождь". В это же время на улицах городов начинались массовые протестные акции, а расположенную в стране базу НАТО атаковал вражеский беспилотник. В учениях приняли участие более тысячи военнослужащих из 30 стран мира, включая Соединенные Штаты.

Washington Post обратилась за комментариями к военным, и командующий ВМС США Майкл Видманн подтвердил использование реальных событий в разработке легенды. Так, Кримозния проводила учения у берегов своего противника — по аналогии с тем, как Россия проводила учения у берегов Латвии. Из-за этого пользователи в этой стране испытывали проблемы с сотовой связью.