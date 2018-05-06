По легенде учений, Кримзония атакует соседнюю Берилию — страну, в которой, по мнению WP, легко угадать любую из стран Балтии.
Согласно сценарию, воображаемый противник парализовал сотовую связь, отключал электричество, в водопроводную сеть из-за сбоя попадали химикаты, передает "Дождь". В это же время на улицах городов начинались массовые протестные акции, а расположенную в стране базу НАТО атаковал вражеский беспилотник. В учениях приняли участие более тысячи военнослужащих из 30 стран мира, включая Соединенные Штаты.
Washington Post обратилась за комментариями к военным, и командующий ВМС США Майкл Видманн подтвердил использование реальных событий в разработке легенды. Так, Кримозния проводила учения у берегов своего противника — по аналогии с тем, как Россия проводила учения у берегов Латвии. Из-за этого пользователи в этой стране испытывали проблемы с сотовой связью.
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