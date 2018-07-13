1. "Он сказал генеральному секретарю НАТО, что Германия "полностью подконтрольна России", — перечисляют журналисты Альберто Нарделли и Мэтью Чемпион.

2. "Он поразил лидеров НАТО совершенно новой политикой, а затем, видимо, просто вышел из зала заседания".

По словам президента Болгарии Румена Радева, Трамп вышел из комнаты, как только заявил, что расходы стран НАТО на оборону следует увеличить до 4% ВВП, — реакции на свои слова дожидаться он не стал, передают авторы статьи.

3. "Он сказал, что Россию нужно снова пустить в G7/G8".

4. "Он снова и снова говорил мировым лидерам, что сделка [вставить название] — "худшая сделка в истории".

5. "Он назвал канцлера Германии "превосходным торговцем".

Это было сказано в ответ на детальное объяснение Ангелы Меркель, почему она против возвращения России в G7/G8, по словам присутствовавшего на встрече дипломата. Меркель назвала эту реплику оскорбительной, отмечают журналисты.

6. "Он сказал, что Крым российский, потому что все его жители говорят по-русски".

7. "Он опоздал на завтрак, посвященный гендерному равенству".

8. "Он написал в Twitter, что передумал по поводу итогового заявления лидеров G7".

"На основании лживых заявлений Джастина [Трюдо] на его пресс-конференции и того факта, что Канада дерет высоченные тарифы с наших американских фермеров, работников и компаний, я указал членам Палаты представителей США не утверждать коммюнике [G7] при рассмотрении тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок", — написал американский президент.

9. "Он оттолкнул премьер-министра Черногории на прошлогоднем саммите НАТО".

10. "Он просто встал после обеда на G20 и пошел поболтать с Путиным".

Внимание лидеров привлекла длительность встречи и то, что, кроме Трампа и Путина, на ней присутствовал только переводчик российского президента.

11. "Он позволил дочери Иванке занять его место на встрече G20".

Придя с Иванкой на встречу, американский президент на некоторое время ушел.

12. "Он произнес настолько странную речь, что другие мировые лидеры не вполне поняли, что он хочет сказать, и просто начали переглядываться в недоумении", — пишут корреспонденты, приводя ссылку.

13. "Он хотел пожать руку французскому президенту Эммануэлю Макрону, но Макрон просто увернулся".

14. "Он пожал Макрону руку, но это пошло не совсем по плану".

15. "И наконец, лидеры Великобритании, Италии, Германии, Франции, Японии и Канады пошли прогуляться по булыжным улицам города Таормина на Сицилии, Италия, а Трамп поехал за ними на автомобиле для гольфа", — заключают авторы.