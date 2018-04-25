По ее данным, ситуация с Сирией обсуждалась в Швеции на встрече за закрытыми дверями, в которой участвовали постпреды при ООН. Кроме того, этот же вопрос будет обсуждаться на нескольких встречах на текущей неделе. Западные государства опасаются, что отсутствие механизма установления ответственности не только предоставляет Сирии свободу продолжать использование химического оружия, но и наносит серьезный удар по международному миропорядку, пишет The Guardian.
Российское вето не должно покончить с усилиями ООН по Сирии
Как напоминает издание, Россия уже 11 раз использовала право вето, чтобы блокировать действия, направленные против ее союзницы Сирии. "Российское вето не должно привести к окончанию коллективных усилий в ООН. Международное сообщество как целое обязано призвать к ответственности за использование химического оружия и положить конец ужасам сирийского конфликта", — цитирует газета слова главы международной организации Amnesty International Иэна Мартина.
По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Большинство пострадавших мирных жителей — женщины и дети, отмечают активисты. По данным Всемирной организации здравоохранения, как минимум 70 человек погибли и более 500 человек и обратились в больницы. Этот инцидент расследует Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).
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