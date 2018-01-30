Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб ушел в отставку

О возможной отставке замглавы ФБР, которую связывали с давлением республиканцев, стало известно еще в декабре прошлого года, но источники ожидали отстранения Эндрю Маккейба только в марте.

Трамп и республиканцы критиковали Маккейба

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента не влияла на решение Маккейба об отставке. Однако, по ее словам, президент США Дональд Трамп по-прежнему недоволен ролью замглавы ФБР в расследовании возможного вмешательства России в американские выборы. От дальнейших комментариев пресс-секретарь отказалась.

Трамп и ряд республиканцев в последние месяцы постоянно критиковали Эндрю Маккейба за то, как он расследовал инцидент с почтой Хиллари Клинтон. Дональд Трамп утверждал в одной из своих записей в Twitter, что Маккейб получил от Клинтон 700 тысяч долларов во время расследования инцидента с перепиской.