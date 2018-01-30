Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб ушел в отставку

Заместитель директора Федерального бюро расследований США (ФБР) Эндрю Маккейб в понедельник, 29 января, ушел в отставку. Хотя Маккейб должен немедленно оставить свою должность, ему будут выплачивать жалование до марта 2018 года, пока он не уйдет на пенсию. Представили ФБР отказались комментировать увольнение Маккейба.
Andrew McCabe'as
© Reuters / Scanpix

О возможной отставке замглавы ФБР, которую связывали с давлением республиканцев, стало известно еще в декабре прошлого года, но источники ожидали отстранения Эндрю Маккейба только в марте.

Трамп и республиканцы критиковали Маккейба

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента не влияла на решение Маккейба об отставке. Однако, по ее словам, президент США Дональд Трамп по-прежнему недоволен ролью замглавы ФБР в расследовании возможного вмешательства России в американские выборы. От дальнейших комментариев пресс-секретарь отказалась.

Трамп и ряд республиканцев в последние месяцы постоянно критиковали Эндрю Маккейба за то, как он расследовал инцидент с почтой Хиллари Клинтон. Дональд Трамп утверждал в одной из своих записей в Twitter, что Маккейб получил от Клинтон 700 тысяч долларов во время расследования инцидента с перепиской.

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