Рядом с мемориалом полиция нашла восемь ведер, в которых находился цементный раствор.
На опубликованных украинскими СМИ фотографиях видно, что цементом залита чаша, в которой горел огонь, а также частично ее металлическое обрамление.
Власти города заявили, что вандалы будут привлечены к ответственности.
"Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали. И все городские службы, которые будут нужны, будут способствовать этому, а записи с камер видеонаблюдения помогут установить личности преступников", - заявил замглавы горадминистрации Киева Алексей Резников.
Восстановительные работы начались практически сразу. Уже сейчас мемориал очищен от цемента.
6 ноября отмечается годовщина освобождения Киева от фашистов.
Традиционно люди приходят к Вечному огню с красными гвоздиками.
"Бабушки на месте уверяют, что вчера вечером тут очень много цветов было. Ночью якобы кто-то все убрал и огонь залил цементом", - передает корреспондент Би-би-си в Киеве Святослав Хоменко.
Операция по освобождению Киева в 1943 году, приуроченная к годовщине революции, была проведена ценой огромных потерь, и, как отмечает корреспондент Би-би-си, в новой историографии Украины эта дата особо праздничной не считается.
"Для очень многих, думаю, день освобождения от фашистов ценой десятков тысяч погибших при форсировании Днепра солдат просто является днем траура. И они просто не поддерживают культ Победы, символизируемый этим монументом", - пишет наш корреспондент.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал случившееся неприемлемым кощунством.
Это не первый случай вандализма в отношении мемориала: в апреле этого года неизвестные похитили бронзовые детали "Вечного огня".
В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики.
После принятия закона Институт национальной памяти опубликовал список более 500 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона и чьи имена должны исчезнуть из географических названий. В Киеве и других городах Украины уже переименованы тысячи топографических объектов.
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