49% украинцев в той или иной степени одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября следующего 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения.
© Ignas Rusilas

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, опубликованного в понедельник, 14 октября.

В тоже время, 47% - в той или иной степени не одобряют такое решение.
"Русскоязычные школы в Украине еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза - с сентября 2023 года. Собственно, и те, и те мы должны к этому переходу подготовить", - рассказала Новосад.

Отметим, что закрытие русских школ - это норма закона об образовании, который был принят еще в 2016 году. И для того, чтобы отменить эту норму достаточно 226 голосов, которые у фракции "Слуга народа" есть.

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