Авторы законопроекта отмечают, что в нынешней системе самоуправления есть недостатки, которые затрудняют четкое разграничение полномочий между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. В частности, происходит дублирование их полномочий, что негативно влияет на земельные и бюджетно-финансовые отношения. Среди недостатков нынешней системы также названы чрезмерная централизация власти и огосударствление местного самоуправления, которое фактически подменяется централизованным механизмом государственного управления через местные администрации.

Для улучшения ситуации президент Зеленский предлагает ввести новое административное деление Украины - община (громада), округ, область и отдельно Автономная Республика Крым. Предлагается учредить новую должность префекта, который является представителем государства в округах и областях, а также в Киеве. Задача префекта - осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины избранными органами местного самоуправления. Срок полномочий префекта рассчитан на три года, его назначает на должность и освобождает от должности президент по представлению правительства.

В областях и округах власть осуществляют окружной и областной совет и их исполкомы. Эти советы назначают и увольняют руководителя исполкома и по его представлению формируют состав этого органа. Предлагается на конституционном уровне определить, что право голоса на выборах главы громады и депутатов совета громады имеют дееспособные жители соответствующей громады, постоянно проживающие на ее территории и достигшие 18 лет. Избрание председателя окружного и облсоветов происходит на основе ротации, а срок полномочий председателя составляет один год, обращает внимание газета "Зеркало недели".

В законопроекте подчеркивается, что он не противоречит статье 2 Конституции, которая декларирует унитарную форму государственного устройства Украины. Децентрализация не означает "ослабления центральной власти в таких вопросах, как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение прав и свобод человека", подчеркивается в пояснительной записке. Предложенные Зеленским изменения в целом совпадают с инициативами его предшественника Петра Порошенко, которые были предложены и приняты в первом чтении в 2015 году. Кроме того, административная реформа такого рода была одним из пунктов предвыборной программы Зеленского.

В нынешнем законопроекте также нет никаких указаний на возможное предоставление особого порядка управления Донбассу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что в Кремле изучат предложения Зеленского. На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 7 декабря приняли один из сценариев реинтеграции Донбасса, который будет реализовываться как основной и заключается в дипломатическом урегулировании. по мысли Украины, контроль Киева над границей должен быть восстановлен до проведения выборов на территории ДНР и ЛНР 31 октября 2020 года одновременно с местными выборами по всей стране.

По данным СМИ, соответствующие договоренности были отражены и в Минском протоколе 2014 года, и в подписанном годом позже "Комплексе мер по выполнению минских соглашений", однако не выполнены до сих пор. Россия между тем продолжает настаивать на выполнении прежде всего минских соглашений, согласно которым восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов, а сами детали выборов должны обсуждаться только после разведения войск и отвода вооружений и техники по всей линии соприкосновения. Пересмотр же минских соглашений недопустим. Эту позицию, по словам российских представителей, разделяют и их европейские коллеги.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова полагает, что Киеву следует продлить существующий временный закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а затем закрепить его положения в конституции Украины. Формулировка, которую предстоит закрепить в конституции, должна быть согласована контактной группой в Минске. В свою очередь, глава украинского МИДа Вадим Пристайко назвал закрепление особого статуса в конституции "красной линией", за которую Киев не шагнет ни при каких обстоятельствах.

По мнению СМИ, особый статус, предусмотренный минскими соглашениями, превратит территорию ДНР и ЛНР в "государство в государстве" с альтернативным Киеву центром влияния на принятие ключевых решений, в том числе внешнеполитических. На создание анклава, неподконтрольного центральной власти, сам Киев идти не готов, а выход из минских соглашений в одностороннем порядке только ухудшит ситуацию. Москву же вполне устраивает статус-кво: пример Грузии показывает, что сотрудничеству в экономике и других сферах дипломатические проблемы не мешают.