Как отмечает в письме президенту председатель фракции "Согласия" Янис Урбанович, принятый Сеймом закон устанавливает, что статус участника Второй мировой войны присваивается только части граждан Латвии - в зависимости от вида и времени получения гражданства.

"Таким образом, граждане, ставшие таковыми в порядке натурализации, поставлены в положение граждан второго сорта. По закону, участниками Второй мировой войны не могут быть признаны также латвийские неграждане. Тем самым вопиющим образом ослабляется статус негражданина как лица, принадлежного к Латвии, и закон лишает возможности получить статус участника Второй мировой войны наибольшую часть ветеранов Красной армии", - поясняет Урбанович.

Складывается ситуация, когда статус ветерана войны фактически не смогут получить победившие в этой войне, подчеркивает он.

Согласно Закону о гражданстве граждане Латвии независимо от вида получения гражданства имеют равные права и обязанности. Поэтому условие принятого Сеймом нового закона о присвоении статуса участника Второй мировой войны лишь определенной группе граждан противоречит Закону о гражданстве и раскалывает, а не примиряет латвийское общество, говорится в письме Вейонису.

В письме Урбанович обращает внимание президента и на другие проблемы в связи с этим законом.

В чем суть закона и на кого он распространяется

21 декабря 2017 года Сейм в окончательном чтении принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР. На неграждан закон не распространяется.

Участниками Второй мировой войны признаются граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители Латвии, легально въехавшие в страну до этой даты. Эта норма не распространяется на лиц и членов их семей, которые прибыли в Латвию по так называемому договору о военных базах от 5 октября 1939 года.

Участниками Второй мировой войны не будут признаны также члены национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, сотрудники тайной полиции и служб безопасности этого режима. Этот статус не будет присвоен также сотрудникам КГБ СССР или ЛССР, за исключением сотрудников их финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений.

Статус участника Второй мировой войны не будет присваиваться лицам, осужденным за преступления против человечества и другие аналогичные преступления.

Закон устанавливает, что Латвия не несет юридической ответственности за деяния оккупационных властей во время ее оккупации и что как оккупированное государство она не участвовала в военных действиях во время Второй мировой войны.

Участникам Второй мировой войны планируется выдавать свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак.

Самоуправления будут вправе решать вопрос о предоставлении социальных гарантий участникам Второй мировой войны и в рамках своих бюджетов выделять им пособия, льготы по уплате муниципальных пошлин или в получении услуг.